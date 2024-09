Les Grizzlies vont débuter la saison avec le maillot de Vancouver

Comme en 2019/20, pour leurs 25 ans d’existence, les Grizzlies vont renouer avec leurs origines canadiennes pour leur 30e anniversaire. Ainsi, on apprend que la franchise lancera son exercice 2024/25 à domicile en honorant ses années à Vancouver (1995–2001) à travers un maillot rétro et un parquet spécial.

Cette fois-ci, la couleur dominante de cette tunique est le blanc et non pas le turquoise, toutefois présent au niveau de la police d’écriture afin de bien nous rappeler l’identité visuelle si caractéristique des Grizzlies de la fin des années 1990. Rendez-vous le 26 octobre contre Orlando pour observer les joueurs de Memphis dans leur nouvelle tenue et sur leur nouveau parquet.

Un maillot culte

À l’époque, on se rappelle que ce sont les mauvais résultats des Grizzlies qui avaient provoqué leur déménagement de Vancouver à Memphis, pourtant contraire aux envies de David Stern, alors à la tête de la NBA. Les visages les plus marquants de cette période se nomment Shareef Abdur-Rahim, Bryant Reeves ou encore Mike Bibby, jusqu’à ce que Pau Gasol amène enfin la réussite dans le Tennessee.

>> La boutique des Grizzlies sur Basket4Ballers