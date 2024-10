Finalement, Aron Baynes tire sa révérence

Champion NBA avec les Spurs en 2014, Aron Baynes tire un trait sur sa carrière de joueur. Il y a trois semaines, il expliquait pourtant que l’heure de la retraite n’avait pas encore sonné…

« Mon corps va bien. J’aime jouer. C’est juste que pour l’instant, je me concentre sur ma famille et sur le fait d’être avec mes enfants. Je suis juste un père en ce moment ».

À 37 ans, l’intérieur australien a joué neuf saisons en NBA, aux Spurs donc, mais aussi aux Pistons, aux Celtics, aux Suns et enfin aux Raptors. Sa dernière apparition en NBA remonte à la saison 2020/21 avec Toronto.

Au JO de Tokyo, c’est le drame

International, Aron Baynes s’était fait une place en NBA par ses gros écrans, son physique, mais aussi ses bonnes mains. En 2020, il apportait 11.5 points et 5.6 rebonds de moyenne à Phoenix. La suite sera plus critique, voire même dramatique puisqu’en plein Jeux olympiques de Tokyo, Aron Baynes est hospitalisé pour un grave problème neurologique. Entre les 3e et 4e quart-temps de la rencontre face à l’Italie, l’intérieur quitte ses coéquipiers pour aller aux toilettes. Il emprunte le couloir pour aller dans le vestiaire, et il n’en reviendra jamais !

Sur le banc de l’Australie, un assistant s’inquiète de ne pas le voir de retour. Il part alors vers les vestiaires, et au sol, près des toilettes, il trouve son pivot. Il est au sol, inconscient. Son maillot est ensanglanté et son bras est perforé à deux endroits ! Les médecins sont appelés immédiatement, et Aron Baynes ne se souvient de rien. Il courait pour aller aux toilettes, et ensuite, plus rien.

Après avoir craint de ne jamais remarcher, et donc de ne jamais jouer, Aron Baynes avait repris le chemin des parquets en septembre 2022. Après quelques essais avec des franchises NBA, il s’était finalement engagé avec les Brisbane Bullets pour deux ans. Plus gros salaire de la NBL, il tournait péniblement à 7.3 points et 4.3 rebonds de moyenne dans une équipe moyenne, et cette saison, il avait surtout fait parler de lui pour cette altercation avec un coach adverse, qui lui avait valu une suspension de cinq matchs de la part de la NBL.

Aron Baynes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 SAN 16 9 50.0 0.0 58.3 0.8 1.3 2.0 0.3 1.4 0.1 0.7 0.4 2.7 2013-14 SAN 53 9 43.6 0.0 90.5 1.1 1.7 2.7 0.6 1.5 0.0 0.7 0.1 3.0 2014-15 SAN 70 16 56.6 25.0 86.5 1.6 3.0 4.5 0.5 2.3 0.2 0.9 0.3 6.6 2015-16 DET 81 15 50.5 0.0 76.4 1.7 3.0 4.7 0.6 1.9 0.3 0.8 0.6 6.4 2016-17 DET 75 16 51.3 0.0 84.0 1.5 3.0 4.4 0.4 2.2 0.2 0.7 0.5 4.9 2017-18 BOS 81 18 47.1 14.3 75.6 1.6 3.8 5.4 1.2 2.5 0.3 1.0 0.6 6.0 2018-19 BOS 51 16 47.1 34.4 85.5 1.7 3.0 4.7 1.1 2.5 0.2 0.8 0.7 5.6 2019-20 PHX 42 22 48.0 35.1 74.7 1.7 4.0 5.6 1.6 3.4 0.2 1.2 0.6 11.5 2020-21 TOR 53 19 44.1 26.2 70.7 1.6 3.5 5.2 0.9 2.3 0.3 0.9 0.4 6.1 Total 522 16 48.9 30.8 79.4 1.5 3.1 4.6 0.8 2.2 0.2 0.9 0.5 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.