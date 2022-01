Saitama, 28 juillet 2021, Aron Baynes est retrouvé en sang et inconscient dans le vestiaire

Que s’est il passé dans le vestiaire de l’Australie entre le 3e et le 4e quart-temps de la rencontre face à l’Italie aux Jeux olympiques de Tokyo ?Comme il le fait quasiment à chaque match, Aron Baynes a quitté ses coéquipiers pour aller aux toilettes. Il a emprunté le couloir pour aller dans le vestiaire, et il n’est jamais revenu…

Sur le banc de l’Australie, un assistant s’inquiète de ne pas le voir revenir. Il part alors vers les vestiaires, et au sol, près des toilettes, il trouve son pivot. Il est au sol, inconscient. Son maillot est ensanglanté et son bras est perforé à deux endroits ! Les médecins sont appelés immédiatement, et Baynes ne se souvient de rien. Il courait pour aller aux toilettes, et ensuite, plus rien.

Alors qu’il reprend ses esprits, au point d’envoyer des photos de ses traces sur les bras à son agent, les médecins le placent dans sur une civière, et un scénario se dessine : l’ancien pivot des Celtics et des Raptors a glissé, et il s’est accroché le bras sur deux crochets utilisés pour accrocher des serviettes, puis sa tête a tapé le sol. Il n’a d’ailleurs pas eu le temps d’aller aux toilettes. Il demande à y aller, mais lorsqu’il se lève de la civière, il s’écroule au sol. Il ne peut plus marcher.

La peur d’être tétraplégique

« Le moment où je me suis senti le plus seul de ma vie, c’est lorsque j’étais allongé dans cet hôpital, que j’ai perdu conscience, que j’ai passé en revue mon plan de vie et mes objectifs et que j’ai simplement pleuré« , raconte Baynes, qui parle de cette épreuve pour la première fois. « Mon oncle Don a eu un accident il y a 10 ans. Il est tétraplégique. Ma famille a eu une expérience directe de ce qui s’est passé. J’avais tellement peur. »

Ce qu’on apprend dans cet article d’ESPN, c’est que tout aurait commencé trois jours auparavant. A la mi-temps du premier match des Jeux olympiques face au Nigéria. A l’échauffement qui précède la deuxième mi-temps, Baynes a perdu son équilibre sur une tentative de dunk. Les mains mouillées, ses doigts ont glissé sur le cercle, et il est tombé en arrière, sur la tête et la nuque.

« On ne sait pas vraiment ce qui s’est passé. Les neurologues ne sont pas certains que ce soit la cause exacte » précise Baynes. « Mais j’avais beaucoup de douleurs après cette chute. J’avais besoin d’anti-douleurs pour jouer. »

Le staff le rassure, et il continue la compétition. Jusqu’à cette glissade dans le vestiaire où son état s’aggrave au fil des minutes. Il ne peut pas se déplacer, ni lever sa main gauche, puis son bras… « Au bout d’une demi-heure, cela a vraiment commencé à se détériorer » confirme Baynes.

Lost In Translation

Alors que ses coéquipiers se demandent où il est passé, Baynes est amené à l’hôpital où l’on lui découvre un hémorragie interne qui fait pression sur sa moelle épinière. On est en plein confinement à Tokyo, et Baynes se retrouve seul au milieu de médecins japonais avec une communication des plus compliquées. Baynes essaie d’utiliser une application de traduction instantanée mais rien ne fonctionne, et pour le faire patienter, les médecins le placent dans une salle étroite où l’on place deux lits en enfilade pour allonger sa grande carcasse.

« Il m’a envoyé une photo des trous dans son bras et m’a dit que le médecin l’examinait et ensuite, la seule chose que j’ai su, c’est qu’il était sur un lit d’hôpital et que ses textos étaient paniqués », raconte Daniel Moldovan, l’agent de toujours de Baynes. « Personne ne pouvait nous donner de réponse. Nous nous démenions pour obtenir des informations et nous essayions de tenir Rachel (sa femme) au courant en Australie. Je voulais prendre le prochain vol mais à ce moment-là, je ne pouvais même pas entrer au Japon. »

Finalement, son agent parvient à joindre un neurologue australien. Il est 2h00 du matin, mais ce dernier le rassure, et il met en place un protocole avec des médicaments et de la rééducation. Le but : diminuer le gonflement pour qu’il soit autorisé à rentrer en Australie.

Cela va durer deux semaines. Deux semaines scotchées sur un lit, incapable de bouger les bras ou les jambes. « Je ne pouvais pas réagir. J’étais comme une mélange de brûlures, de feu et de coups de couteaux », raconte Baynes. « J’avais besoin d’analgésiques, mais ils m’assommaient immédiatement, alors je devais les prendre en fonction des matchs. Les infirmières m’ont montré tellement de compassion. »

Pour venir le voir, deux coéquipiers se font passer pour des médecins

Dix jours après son entrée à l’hôpital, ses coéquipiers décrochent la médaille de bronze. C’est la première médaille olympique de l’histoire des Australiens et deux coéquipiers veulent le voir et lui apporter sa médaille. Matthew Dellavedova et Nathan Sobey se font passer pour des médecins pour entrer dans l’hôpital !

« C’était une visite très émouvante vous savez… » témoigne Dellavedova. « Nous avions fait un si long parcours pour en arriver là et il était pour uen grande part pour ce programme. Il y a eu quelques larmes. Je ne voulais pas avoir de problèmes avec les officiels japonais, mais je suis content que nous ayons pu y aller. »

Petit à petit, la santé de Baynes s’améliore, et l’Australie affrète un vol spécial pour lui direction Brisbane. Baynes ne peut toujours pas marcher, et il est plaqué sur une civière, et on le blinde de tranquillisants pour qu’il ne bouge pas pendant les huit heures de vol. Mais le périple ne s’arrête pas à l’atterrissage car il doit en passer par une période de 15 jours de quarantaine… Certes, c’est à l’hôpital mais il ne peut toujours pas voir sa femme et ses trois enfants. Il les aperçoit juste à travers une fenêtre…

La NBA actuelle lui plaît tellement

Finalement, il va rester un mois à l’hôpital. Il passera d’abord d’une civière à un fauteuil roulant. Puis, il va commencer à marcher, et il mettra du temps à retrouver une démarche normale. Deux mois plus tard, il court à nouveau…

Aujourd’hui, Baynes n’a toujours pas rejoué dans un match officiel. La semaine dernière, il a fêté sa première semaine sans chute, et il a pour la première fois joué eu basket. Il a profité de cette forme retrouvée pour apparaître pour la première fois en public. C’était pour aller encourager Matthew Dellavedova lors de la rencontre entre les Brisbane Bullets et le Melbourne United. Il suit aussi la NBA où il découvre, avec plaisir, que les arbitres laissent davantage jouer, et ça lui donne évidemment envie de reprendre et de jouer à nouveau des coudes.

« C’est tellement plus amusant maintenant. C’est comme ça que j’ai grandi en jouant et j’ai vraiment envie de m’y remettre » conclut Baynes. « J’ai l’envie d’y arriver et chaque jour, j’attends beaucoup de tous ceux qui m’entourent. Je ne sais pas à quoi ressemblera le chemin, mais je vais me déchirer pour y arriver.«