Des nouvelles d’Aron Baynes

Aron Baynes a disparu des radars depuis la fin des Jeux Olympiques et pour cause, sa grave blessure au cou l’a contraint à déclarer forfait pour la saison. Le pivot a toutefois donné de ses nouvelles via les réseaux sociaux il y a un peu moins d’une semaine, avec une photo de lui tenant sa médaille de bronze dans les mains avec le message suivant : « Sur le long chemin du retour. Reconnaissant pour tout ça ».

Hier, c’est en banlieue de Brisbane, au sein de la Nissan Arena, qu’il a fait sa première apparition « publique », à l’occasion d’une rencontre de NBL entre les Brisbane Bullets et le Melbourne United.

La NBL pas vraiment d’actualité

Après tant d’inquiétude, sa présence a logiquement été reçue avec enthousiasme en Australie et la légende du basket australien Andrew Gaze a même suggéré l’idée de le revoir jouer dès cette saison en NBL au micro d’ESPN.

« Qui sait ? Nous pourrions le voir dans la NBL, mais je suis sûr qu’il a encore des aspirations en NBA ou il a déjà remporté un titre de champion. Tout le monde aimerait l’avoir en tout cas ».

Un excès d’enthousiasme vite douché par l’entourage du joueur, contacté par le site local « Hoops Heaven » (et relayé par le Sydney Morning Herald), qui a confirmé qu’Aron Baynes consacrerait la fin de la saison à sa rééducation et qu’il ne jouerait donc pour aucune équipe. Par ailleurs, la ligue australienne ne serait pas une option envisagée par le pivot qui a fêté ses 35 ans en novembre dernier et qui viserait uniquement un retour en NBA.