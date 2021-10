Aron Baynes forfait pour la saison

On le craignait, mais Aron Baynes va bien être contraint de tirer un trait sur la saison 2021/22 afin d’espérer revenir à 100%. Le pivot australien a été victime d’une sérieuse blessure au cou lors des JO, suite à une glissade survenue dans les vestiaires des Boomers après la victoire face à l’Italie, causant des lésions nerveuses.

Hospitalisé durant le reste de la campagne et absent de la cérémonie de remise des médailles, il était ensuite rentré en avion en Australie sur une civière.

Alors que les dernières nouvelles n’auguraient rien de bon, c’est son agent, Daniel Moldovan, qui a confirmé la sentence : Aron Baynes sera absent pour l’intégralité de la saison, l’objectif étant désormais d’envisager un retour en NBA pour 2022/23. Free agent, le pivot ira alors sur ses 36 ans.

En Australie, l’inquiétude est toutefois de mise, alors que ses coéquipiers au sein de l’équipe nationale et son sélectionneur, Brian Goorjian, n’ont plus eu de nouvelles d’Aron Baynes depuis sa blessure.

« Quand je suis rentré [des Jeux olympiques], j’ai attendu quelques jours pour lui envoyer un message, puis un autre, puis un autre à sa femme », a expliqué Brian Goorjian. « Je voulais juste qu’il sache que nous nous soucions de lui et que, même si la compétition était terminée, nous pensons toujours à lui. À un moment donné, on se dit que c’est peut-être un moment difficile pour lui et qu’il a besoin d’espace. Je lui ai donc laissé de l’espace. Je veux être loyal envers lui et je veux le soutenir. »