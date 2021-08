Aron Baynes absent toute la saison 2021/2022 ?

Absent du podium des Jeux olympiques, après la victoire de l’Australie contre la Slovénie dans le match pour la médaille de bronze, Aron Baynes a effectivement manqué la fin de la compétition suite à une blessure au cou, après deux matches joués seulement.

Sauf que The Athletic nous annonce que le pivot des Boomers (34 ans) est toujours à l’hôpital et que sa blessure est plus sévère que prévu. Au point qu’il pourrait être absent pendant l’intégralité de la saison 2021/2022 !

Une bien mauvaise nouvelle alors qu’il vient d’être coupé par les Raptors, et se retrouvait donc sur le marché, à la recherche d’une équipe…

Australia’s Aron Baynes was missing from the Boomers’ medal podium in Tokyo. Tough news: Sources say Baynes remains in the hospital with severe nerve damage in his neck, an injury more significant than initially diagnosed, and could miss the entire 2021-22 season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 7, 2021