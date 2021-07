L’Australie perd Aron Baynes pour le reste des Jeux olympiques

C’est un coup dur (sans mauvais jeu de mot) pour l’Australie. Touché au cou, Aron Baynes va manquer le reste des Jeux olympiques.

Auteur de 9 points et 6 rebonds de moyenne après deux matches, le Boomer s’est blessé mercredi dans la rencontre face à l’Italie et il a besoin de plusieurs semaines pour récupérer.

« Je suis très déçu de ne pas continuer les Jeux olympiques », a-t-il déclaré. « J’ai travaillé dur pour cette quête d’une historique médaille olympique, donc je suis dégouté de ne pas finir le tournoi avec mes coéquipiers. J’ai confiance, ils vont faire le boulot. »

Les Boomers vont ainsi terminer les Jeux avec 11 joueurs et espèrent toujours enfin décrocher une médaille olympique. Avec deux succès contre le Nigeria et l’Italie, ils sont déjà qualifiés pour le quart de finale et joueront l’Allemagne ce samedi pour terminer la phase de groupe.