Héroïque, l’Australie décroche la première médaille olympique de son histoire !

Ils l’ont fait ! Les basketteurs australiens ont vaincu le signe indien en décrochant enfin une médaille olympique, après avoir échoué quatre fois à la quatrième place (1988, 1996, 2000 et 2016) !

Vainqueurs par K.O après un combat intense de 40 minutes face aux Slovènes, les « Boomers » s’offrent ainsi une magnifique sortie. C’est aussi une très belle récompense pour le noyau dur de la sélection dont Patty Mills, Joe Ingles ou encore Matthew Dellavedova font partie et qui n’ont pas caché leur immense émotion à l’issue de la rencontre.

Un match de séries

L’Australie est la plus tranchante en début de partie et passe rapidement à +6 sur un dunk de Jock Landale (13-7). La Slovénie réagit avec un 10-0, alimenté une fois de plus par Luka Doncic, qui score, passe, et se permet en plus le luxe de provoquer la deuxième faute personnelle de Dante Exum (13-17).

Les Boomers reprennent alors le contrôle grâce à leur adresse extérieure, par Chris Goulding puis Patty Mills (23-19), mais les Slovènes montrent encore du caractère pour revenir puis repasser devant, avec cette fois le trio Blazic-Muric-Dimec à la baguette, Zoran Dragic concluant le temps fort de son équipe par un missile à 3-points (28-31).

Les séries s’enchaînent jusqu’à la pause, avec d’abord la réponse australienne, sous forme de 11-0, alimentée par la paire Mills-Landale (45-35), puis un nouveau temps fort slovène, un 10-3 ponctué par les 3-points de Luka Doncic et Edo Muric (48-45). Matisse Thybulle marque alors la fin de la première mi-temps de son empreinte, avec un premier dunk puis un second à la toute dernière seconde, suite à une ultime tentative ratée de Luka Doncic, récoltant une faute technique au passage (53-45).

L’attitude des Slovènes encore pointée du doigt

Malgré la grosse pression slovène, l’Australie a su garder la maîtrise du « momentum », répondant à chaque offensive pour passer à +12 sur un lay-up de Patty Mills (64-52). Comme face à la France en demi-finale, les Slovènes ont le mérite de ne rien lâcher, reprenant confiance suite à un 3+1 de Klemen Prepelic depuis le corner (66-60). Les « Boomers » peuvent alors compter sur Mills pour coller deux paniers magistraux puis servir Joe Ingles à 3-points, ce dernier en remettant une couche pour boucler le dernier acte, à chaque fois depuis le corner (78-67).

Les missiles lointains de Vlatko Cancar et Klemen Prepelic rapprochent toutefois la Slovénie d’un scénario similaire à la demi-finale, les troupes d’Aleksander Sekulic revenant à trois points sur un lay-up de Luka Doncic (83-80). Mais une fois de plus, l’attitude des Slovènes coûte cher, notamment lorsque Jaka Blazic commet une antisportive sur Patty Mills et se fait punir par deux lancers-francs, un 3-points puis un dunk en transition de Dante Exum (90-80).

Cette fois, la Slovénie ne reviendra pas, Joe Ingles répondant sans trembler au 3-points de Luka Doncic (22 points, 8 rebonds, 7 passes décisives… et 8 ballons perdus), laissant ensuite Patty Mills, auteur de 42 points et 9 passes décisives, finir le boulot en transition. Solides jusqu’au bout, les troupes de Brian Goorjian peuvent savourer leur succès et Patty Mills laisser échapper quelques larmes de joie (107-93).