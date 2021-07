À l’expérience, l’Australie vient à bout de l’Italie et prend une option pour les quarts de finale

Toutes les deux victorieuses de leur première rencontre dans ces Jeux de Tokyo, l’Italie et l’Australie se disputent aujourd’hui la tête du groupe B et, par la même occasion, une place quasi assurée en quarts de finale de ce tournoi olympique.

En début de match, les deux équipes se rendent d’abord coup pour coup, à 3-points et près du cercle (10-9). Plus adroits derrière l’arc, les Australiens se détachent alors sensiblement, en s’appuyant sur l’inévitable Patty Mills, tout en comptant sur le bel apport de Matisse Thybulle en sortie de banc (21-15).

Mais, guidés par leurs remplaçants, les Italiens recollent, grâce au bon boulot dans la peinture de Simone Fontecchio. Ajoutez à ça la réussite extérieure de Stefano Tonut et vous obtenez, à l’issue du premier quart-temps, un score de parité, malgré les efforts du trio d’intérieurs Nick Kay – Aron Baynes – Jock Landale (25-25).

Dans le deuxième acte, Nico Mannion (9 points, 3 passes) prend le jeu à son compte et c’est toute l’Italie qui prend confiance. Aux côtés du meneur des Warriors, Simone Fontecchio (12 points) poursuit son travail de sape dans la raquette (38-32).

En grande difficulté des deux côtés du terrain, l’Australie se réveille ensuite, avec Aron Baynes, Nick Kay et Jock Landale, encore eux (8 points chacun). À 3-points et près du cercle, Joe Ingles et Achille Polonara se livrent dès lors un joli duel et, après un jeu de lancers-francs, la mi-temps est sifflée sur un écart d’un petit point, à l’avantage de la « Squadra Azzura » (45-44).

Les Australiens poussent, les Italiens s’accrochent, encore et encore

Au retour des vestiaires, Nico Mannion et Achille Polonara continuent sur leur lancée, à 3-points, avant que les caviars de Patty Mills et Joe Ingles n’aident la paire Aron Baynes – Jock Landale à signer un « run » de 10-0, en faveur des « Boomers » (58-52). En dépit de la bonne influence des précieux Patty Mills et Aron Baynes, le disque australien s’enraye pourtant.

Il n’en fallait pas tant aux Italiens pour se relancer, avec un nouveau panier primé d’Achille Polonara et le super Simone Fontecchio, décidément dans un grand soir. Au buzzer du troisième quart-temps, Nick Kay offre néanmoins une avance de +3 aux « Aussies » (65-62).

Dans le dernier acte, les défenses prennent le pas sur les attaques, forcées de beaucoup travailler pour trouver des solutions. En témoignent les contres en fin de possession de Matisse Thybulle ou Jock Landale. Dominatrice au rebond offensif, l’Australie s’offre un paquet de secondes chances, que Nick Kay et Joe Ingles transforment constamment en 3-points (80-73).

Comme toujours, Simone Fontecchio et Nico Mannion portent l’Italie sur leurs épaules, afin de la ramener au contact, mais le patron Patty Mills se charge d’achever pour de bon cette accrocheuse « Squadra Azzura », à mi-distance et aux lancers-francs (86-83).

Au terme d’un excellent match de basket, certainement le meilleur depuis le début de la compétition, les « Boomers » prennent ainsi une sérieuse option pour les quarts de finale, avec ce succès. Simone Fontecchio (22 points), Nico Mannion (21 points, 7 passes) et Achille Polonara (12 points, 7 rebonds) ont tout tenté pour déstabiliser la machine australienne, mais Jock Landale (18 points, 7 rebonds), Patty Mills (16 points, 6 rebonds, 5 passes), Nick Kay (15 points, 7 rebonds), Aron Baynes (14 points, 7 rebonds) et Joe Ingles (14 points, 5 passes) leur étaient finalement supérieurs, collectivement.