Aron Baynes n’est pas encore à la retraite

Sans contrat dans la ligue australienne, dans laquelle il est revenu suite à sa grave blessure, Aron Baynes serait-il désormais à la retraite ? À 37 ans, l’intérieur assure que rien n’est encore arrêté.

« Je ne mets pas d’étiquette », dit-il à ESPN. « Mon corps va bien. J’aime jouer. C’est juste que pour l’instant, je me concentre sur ma famille et sur le fait d’être avec mes enfants. Je suis juste un père en ce moment. J’apprécie le fait de n’avoir à être nulle part à un moment donné, à part pour déposer et récupérer les enfants à l’école. »

Plus gros salaire de la ligue australienne la saison passée, Aron Baynes n’était pourtant que le 9e temps de jeu (14.2 minutes par match) de son équipe, les Brisbane Bullets, qui n’a pas réussi à se qualifier pour les playoffs, avec un bilan final de 13 victoires pour 15 défaites en saison régulière.

Avec ses 7.3 points et 4.3 rebonds de moyenne, il avait surtout fait parler de lui pour cette altercation avec un coach adverse, qui lui avait valu une suspension de cinq matchs de la part de la NBL.

En attendant de retrouver un club, ou de prendre sa retraite, l’ancien des Spurs (champion NBA en 2014), des Pistons, des Celtics, des Suns et des Raptors passe donc du temps en famille, et comme invité au camp « Basketball Without Borders » organisé par la NBA et la FIBA à Perth, du 19 au 22 septembre, où il jouera les coachs.

Aron Baynes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 SAN 16 9 50.0 0.0 58.3 0.8 1.3 2.0 0.3 1.4 0.1 0.7 0.4 2.7 2013-14 SAN 53 9 43.6 0.0 90.5 1.1 1.7 2.7 0.6 1.5 0.0 0.7 0.1 3.0 2014-15 SAN 70 16 56.6 25.0 86.5 1.6 3.0 4.5 0.5 2.3 0.2 0.9 0.3 6.6 2015-16 DET 81 15 50.5 0.0 76.4 1.7 3.0 4.7 0.6 1.9 0.3 0.8 0.6 6.4 2016-17 DET 75 16 51.3 0.0 84.0 1.5 3.0 4.4 0.4 2.2 0.2 0.7 0.5 4.9 2017-18 BOS 81 18 47.1 14.3 75.6 1.6 3.8 5.4 1.2 2.5 0.3 1.0 0.6 6.0 2018-19 BOS 51 16 47.1 34.4 85.5 1.7 3.0 4.7 1.1 2.5 0.2 0.8 0.7 5.6 2019-20 PHX 42 22 48.0 35.1 74.7 1.7 4.0 5.6 1.6 3.4 0.2 1.2 0.6 11.5 2020-21 TOR 53 19 44.1 26.2 70.7 1.6 3.5 5.2 0.9 2.3 0.3 0.9 0.4 6.1 Total 522 16 48.9 30.8 79.4 1.5 3.1 4.6 0.8 2.2 0.2 0.9 0.5 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.