Pour Rick Carlisle, Zach Edey a « probablement été choisi trop bas »

Auteur de 23 points et 9 rebonds en seulement 19 minutes la nuit dernière (à 10/15 au shoot), Zach Edey a été l’un des grands artisans de la victoire de Memphis dans l’Indiana. Un État qu’il connaît bien, pour avoir y passé quatre ans à la fac (Purdue).

Mais c’est surtout la preuve que, malgré les doutes qui l’entourent concernant son manque de mobilité et son incapacité à jouer au large, le 9e choix de la dernière Draft peut faire de vrais dégâts en NBA. Ce en quoi croit pertinemment Rick Carlisle, coach des Pacers, qui est déjà séduit par le géant des Grizzlies (2m24 et 138kg).

« L’histoire montrera probablement qu’il a été choisi trop bas » a-t-il jugé, ciblant indirectement les huit équipes qui l’ont laissé passer. « Il va avoir un impact. Il a été drafté par une franchise qui croit en l’importance de la taille et en ce qu’il a réalisé. Être élu deux fois joueur de l’année en NCAA, c’est énorme. C’est même rare de nos jours. J’ai beaucoup de respect pour tout ce qu’il a accompli à Purdue et pour ce qu’il nous a fait ce soir, car il a joué avec une détermination et une intensité physique que nous n’avons tout simplement pas pu égaler. »

Superstar en NCAA, Zach Edey repart maintenant de zéro en NBA et, au sein d’une équipe que l’on imagine retrouver les hauteurs de l’Ouest, il a une vraie carte à jouer dans la raquette des Grizzlies. Ja Morant, avec lequel il est appelé à former une connexion « mortelle », le voit déjà Rookie de l’année 2025, alors que son ancienne université de Purdue croit tout autant en sa réussite.

« [Il a été bon] des deux côtés du terrain » a en tout cas aimé Erik Schmidt, l’assistant de Taylor Jenkins. « Il a très bien défendu sur le pick-and-roll. Il a réussi de très belles finitions au poste. J’ai adoré le voir faire ça là où il a joué à la fac. C’est génial. »