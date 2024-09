Rookie Of The Year ? Ja Morant vote évidemment Zach Edey

Pourtant choisi en 9e position par les Grizzlies, et alors que beaucoup doutent de sa capacité à tenir le rythme en NBA, Zach Edey fait partie des favoris pour le prochain trophée de Rookie Of The Year. À Memphis, le géant canadien va récupérer la place de Steven Adams, transféré aux Rockets, et l’ancien pivot de Purdue a une occasion en or de s’imposer. C’est l’avis de Ja Morant.

« Clairement Rookie Of The Year » répond Ja Morant quand on l’interroge sur ses attentes pour son coéquipier. « Je pense qu’il le sera facilement. »

Au début de l’été, les deux Grizzlies se sont entraînés ensemble du côté de Dallas et Ja Morant a été très séduit par ce qu’il a vu de son futur partenaire de passes lobées et de « pick-and-roll ».

Des Grizzlies prêts à frapper dans l’ombre

« Le fait qu’il vienne me voir et me dise qu’il souhaite s’entraîner avec moi, puis qu’il s’entraîne toute la semaine, c’était un grand moment pour lui », poursuit Ja Morant. « Cela m’a donné envie de l’avoir dans l’équipe. Il a même amélioré ses qualités. »

À 10 jours de la reprise, les Grizzlies se retrouvent dans les installations de la franchise pour effectuer des 5-contre-5. Le groupe est revanchard après une saison complètement ratée, et Ja Morant s’amuse que certains aient oublié son incroyable niveau de jeu.

« Eh ouais… C’est comme ça ! Mais j’adore, et ça ne me pose aucun problème » conclut-il. « Je vois tout ça, et je ne suis pas inquiet. J’adore même ça encore plus. Cela m’enlève de la pression, et ça rend les choses plus effrayantes. »