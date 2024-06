Avec Zach Edey, les Grizzlies restent fidèles aux pivots à l’ancienne

En un mois, Zach Edey sera passé d’une projection en fin de premier tour de la Draft au Top 10 ! Meilleur joueur universitaire depuis deux ans, le pivot de Purdue a convaincu les Grizzlies de le sélectionner en 9e position. Personne ne l’imaginait aussi haut, mais à Memphis, on pense que le Canadien est un « col bleu », à l’image de l’identité de la franchise.

« Disons que c’est exactement ce que nous souhaitions » a réagi Zach Kleiman, le GM de Memphis. « Lorsque nous parlons de l’ADN de cette équipe et de ce que nous essayons de construire, Zach Edey correspond parfaitement à cette définition. Nous ne pourrions pas être plus heureux de l’avoir recruté. Il y avait beaucoup d’enthousiasme mutuel à l’idée qu’il nous rejoigne. »

Une menace des deux côtés du terrain

Pour la direction, c’est le pivot idéal pour prendre la suite de Jonas Valanciunas et Steven Adams et évoluer aux côtés de Jaren Jackson Jr. Ses 2m24 seront utiles pour protéger le cercle et renforcer la dissuasion, mais aussi en attaque pour apporter une menace sur les passes lobées.

« Nous sommes très à l’aise avec ce style de jeu et Zach a le potentiel pour devenir un défenseur très efficace avec le temps », poursuit Zach Kleiman. « Comme c’est une menace quand il s’ouvre vers le panier, Ja aura beaucoup de solutions… Mon Dieu, on a désormais de la taille pour que Ja puisse jouer ce style de jeu. C’est un duo qui nous réjouit vraiment ».

Un joueur qui oblige l’adversaire à s’adapter

Pour les Grizzlies, il était important de se doter d’un pivot à l’ancienne pour répondre aux cadors de l’Ouest, comme les Nuggets ou les Wolves. Le but est de pouvoir répondre à tous types d’adversaires, mais aussi d’imposer son style.

« Ce n’est pas facile de construire une équipe qui peut répondre aux différents types de duels, mais ce qui nous a vraiment séduit chez Zach, c’est qu’on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre comment on peut répondre à cette équipe-ci, ou à cette équipe-là », conclut le dirigeant. « Zach est incroyablement unique dans le sens où on ne peut pas le négliger. Du point de vue de la taille, du point de vue physique, les autres équipes vont devoir s’adapter. On veut afficher des compositions d’équipe qui nous donnent la main ».