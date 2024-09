À Purdue, on croit à la réussite de Zach Edey aux Grizzlies

L’enthousiasme est de mise à Memphis autour du pivot Zach Edey, choisi en neuvième position de la Draft. L’ancien pensionnaire de Purdue arrive avec des qualités pour se faire son trou au sein de l’effectif de Taylor Jenkins. Aux Grizzlies, on espère que le Canadien prendra la relève de Steven Adams, transféré aux Rockets.

Avec sa taille (2m24), ses bonnes mains et surtout un Ja Morant, qui le voit déjà en « Rookie of the Year », pour le faire progresser sur le jeu d’écran, Zach Edey a en effet du potentiel. Mais la question de son adaptation en NBA reste d’actualité, dans une ligue qui va toujours plus vite et continuellement portée vers le tir extérieur.

« Ils ne vont pas le laisser switcher sur des plus petits et se faire cuisiner comme ça pendant tout le match, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sera du poste 5 contre poste 5 », prévient Brandon Brantley, assistant à Purdue.

Encore beaucoup d’interrogations

Au-delà de sa dimension physique et de sa force de dissuasion naturelle, le Canadien devra également être nourri sur ce que Brandon Brantley présente comme son point fort principal, développé au fil des saisons : son « hook » incontrable. À force de travail, sa maîtrise de ce tir à une main lui permet de le déclencher même d’assez loin du cercle, tout en gardant la même efficacité. Encore une fois, l’ensemble peut paraître alléchant sur le papier.

« Pour vous et moi, c’est l’équivalent de se brosser les dents tous les matins » poursuit Brandon Brantley, à propos de la routine de son ancien joueur. « Il prend des hooks à quatre mètres, et il les met comme si de rien n’était. Memphis va avoir un gars qui va tenir la peinture à lui seul. D’habitude, les gars de sa taille vont prendre les rebonds dans leur zone. Lui va au-delà de ça, et ça lui donne un vrai impact ».

Quel rôle pourra-t-il tenir dès le début de la saison ? Pour quel impact ? Avec quelle vitesse d’assimilation ? Mais Ja Morant n’en démord pas : les Grizzlies ont réalisé une superbe prise : « Il fait 2m24, mais il a du toucher et il shoote vraiment bien. « Rookie Of The Year », c’est à peu près tout ce que je peux dire sur lui… » répète le meneur.