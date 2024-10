Chris Paul prêt à mettre Victor Wembanyama sur orbite aux Spurs

San Antonio deviendra-t-il le nouveau Lob City ? Avec un intérieur nommé Victor Wembanyama, culminant à 2m24 et dont l’envergure avoisine les 2m43, et un Chris Paul, surnommé « Point God » pour sa qualité de passe, la question mérite d’être sérieusement posée. Cette rencontre de présaison contre le Magic (victoire 107-97) était ainsi l’occasion d’observer Wemby et CP3 sous les mêmes couleurs pour la première fois. « Porter ce maillot des Spurs, jouer avec Victor (Wembanyama) et pour coach Pop’, c’est une expérience unique et spéciale », glisse Chris Paul en conférence de presse.

Profiter de l’attraction de Wemby

« Je suis sûre que ce sera une doublette magique, elle va nous faire sauter de nos sièges toutes les trente secondes », lance Ritta Tobin, entourée de ses trois enfants et de son mari, convaincue que l’ancienne star des Clippers « fera grandir Wemby deux fois plus vite ». « J‘espère voir beaucoup d’alley oop ». Le vœu de cette supportrice de longue date des Spurs ne sera pas resté pieux bien longtemps : pour le seul et unique panier de l’intérieur français du premier quart-temps, à 52 secondes du terme, CP3 et Wemby se sont (presque) trouvés les yeux fermés. Une petite passe bien sentie à une main du nouveau maestro des Spurs puis un dunk ravageur plein axe : voilà une action que les supporters des Spurs devraient voir à de nombreuses reprises dans les mois à venir.

« J’étais mal embarqué », s’amuse le meilleur passeur en activité de la Grande Ligue. « J’étais très content de le voir à ce moment-là pour me tirer d’affaire ». Avant d’ajouter dans un franc sourire : « À la mi-temps, Victor m’a dit : ‘Tu vas rapidement t’en rendre compte, j’apprends vite' ».

Au repos forcé pour la première représentation des Spurs, lundi, contre OKC, Chris Paul et Victor Wembanyama, assis côte à côte sur le banc texan, ont passé de longues minutes à échanger sur ce que devrait être le jeu de San Antonio cette saison. Le meneur de jeu de 39 ans, avec douze participations au All-Star Game à son actif, semble déjà avoir quelques idées pour maximiser le potentiel de son coéquipier français. « Avec l’attention qu’il suscite et le talent qu’il a, il pourra nous servir de leurre car parfois, tout le monde sera focalisé sur lui pour essayer de l’arrêter. On pourra tirer un avantage de ce genre de situations », espère le nouveau cerveau des Spurs, au sortir d’une expérience frustrante avec les Warriors.

Un rôle de mentor que « CP3 » semble déjà prendre à cœur

Auprès de cette jeune et inexpérimentée équipe des Spurs, où il est le seul, avec Harrison Barnes (32 ans), à dépasser la trentaine, Chris Paul, qui entame sa 20e saison NBA, joue déjà son rôle de mentor. « Il encadre parfaitement les plus jeunes, il les fait se sentir bien dans leur peau », résume Coach Pop’. « Parfois, je suis juste fasciné rien qu’en l’écoutant donner des conseils à ses coéquipiers. Et je me dis que j’aurais dû y penser… »

Jamais sacré champion NBA depuis sa Draft en 2005 par les Hornets de La Nouvelle-Orléans, l’ancien de Wake Forest se lance dans un (dernier ?) défi à l’aube de ses 40 ans : aider les Spurs à retrouver les playoffs, ou à défaut le « play-in », après cinq ans d’errance.

Mark Daigneault, assistant de Billy Donovan en 2019/20, louait, lundi, l’importance de « CP3 » dans le processus de reconstruction du Thunder et de l’émergence de Shai Gilgeous-Alexander, aujourd’hui parmi les prétendants au titre de MVP les plus sérieux. « Ce qui retient beaucoup d’attention, parce qu’il est si vocal, c’est ce qu’il dit, et il y a beaucoup de sagesse dans ses paroles », avance le technicien de 39 ans, élu coach de l’année au printemps dernier. « Mais la manière dont il se prépare chaque jour à jouer au basket à haut niveau est plus subtile mais davantage saisissante. Et son esprit de compétition l’est tout autant : pendant le match, sa vie ne tourne qu’autour du basket car il s’attend à gagner chaque rencontre qu’il dispute ».

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).