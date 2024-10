Premier succès pour Victor Wembanyama et Chris Paul avec les Spurs

Le Frost Bank Center a de nouveau vibré. Avec une fin de match indécise jusque dans les dernières minutes, certes anecdotique, conclue par une victoire texane (107-97), les Spurs de Victor Wembanyama ont maintenu un semblant de suspense, tout en offrant quelques belles actions à leurs fans contre le Magic pour leur deuxième match de pré-saison.

La défense, le premier chantier des Spurs

Rapidement mené de dix-sept points, San Antonio – sans Tre Jones et Keldon Johnson laissés au repos – a toutefois fait basculer le match en sa faveur face au Magic d’un Jett Howard top scoreur (19 points). « Nous avons été plus physiques et plus agressifs ce [mercredi] soir ; cela fait une grosse différence pour nous car c’est un domaine dans lequel nous n’étions pas très bons l’an dernier », explique Gregg Popovich, rappelant qu’être meilleurs en défense « est vraiment un objectif cette saison ».

La première apparition de la doublette Victor Wembanyama – Chris Paul (laissés au repos lundi contre OKC) était scrutée de près. L’ancien meneur des Warriors a pu prendre le pouls de sa nouvelle salle, quand Wemby, deux mois jour pour jour après sa malheureuse finale contre Team USA lors des derniers Jeux olympiques, a mis quelques minutes avant de rentrer dans le match, au point de se faire contrer par Goga Bitadze. Puis, la machine s’est mise en route : un premier alley oop avec CP3 à 52 secondes de la fin du premier quart-temps, et dans la foulée, un dunk surpuissant à deux mains après une somptueuse feinte sur le jeune Caleb Houstan (21 ans), ont ravi l’assistance.

« Nous avons eu un retour très détaillé de notre premier match de pré-saison : je ne m’attendais pas à ce que Pop soit aussi pointilleux, il a vraiment mis les points sur les ‘i’ », explique le pivot français. « Maintenant qu’on a pu disputer nos premières minutes tous ensemble, le constat est réaliste pour tout le monde : notre équipe ne ressemble pas à celle de l’année dernière ».

Vingt-trois minutes pour Wemby

Limité à 23 minutes de jeu, Victor Wembanyama, bien aidé par Sandro Mamukelashvili (12 points) et Stephon Castle (17), a offert à ses fans plusieurs actions défensives de premier choix et a terminé la rencontre à 11 points, 9 rebonds et 4 passes, avec une adresse en berne (4/15) et aucune réussite de loin en cinq tentatives.

Tout en reconnaissant qu’il lui « a fallu du temps pour [se] mettre en jambes », l’ancien joueur de Nanterre, dans un large sourire, l’admet volontiers : « J’ai expérimenté plusieurs trucs : certaines actions ont fonctionné ; d’autres non ». « C’était probablement la seule fois de la saison où [Gregg Popovich] allait me pardonner d’avoir essayé certaines choses », continue-t-il.

En attendant leurs grands débuts contre les Mavs, le 24 octobre, les Texans retrouveront le Jazz dès samedi avant de passer une semaine en déplacement, entre Miami et Houston.

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.