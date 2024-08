Franz Wagner tire son chapeau à une France transfigurée

Le jour et la nuit. Par rapport à vendredi, la France n’était plus du tout la même équipe, à tel point que l’Allemagne a subi la loi des Bleus en demi-finale pour se contenter du match pour la 3e place, samedi (11 heures).

Pour Franz Wagner, l’un des leaders de la sélection allemande, bien limité par les Bleus, il faut avant tout saluer la performance des Français, emmenés par Guerschon Yabusele et Isaïa Cordinier.

« Ils ont fait de bons ajustements et ils étaient dans un meilleur jour » a-t-il ainsi reconnu après coup. « Je pense que nous n’avons pas réalisé notre meilleur match, mais ils ont beaucoup changé depuis le dernier match. Leur façon de jouer, leurs rotations, ce genre de choses… Il faut leur tirer notre chapeau. »

Physiquement, les Allemands ont craqué

L’Allemagne était pourtant bien entrée dans sa partie, menant rapidement d’une dizaine de points, mais la France s’est peu à peu adaptée à l’attaque des champions du monde. Défensivement, les hommes de Vincent Collet ont pris le dessus, sans manquer de faire mal à ceux de Gordon Herbert, au sens propre du terme.

« Après le premier quart-temps, ils nous ont sortis de notre rythme » a ajouté Franz Wagner. « Nous devons leur donner du crédit pour leur défense, ils ont été très bons, et ils nous ont dominés au rebond. Leurs arrières sont longs, leurs ailiers aussi, ils sont physiques. Victor Wembanyama, Rudy Gobert et Mathias Lessort sont très grands et très physiques. Ils ont fait du bon boulot, donnons-leur du crédit. Nous n’avons pas non plus joué notre style. C’était un peu des deux [ce qui a provoqué l’élimination]. »

Médaillée lors de ses deux dernières compétitions (bronze à l’Euro 2022 puis or à la Coupe du monde 2023), l’Allemagne aura une nouvelle occasion de monter sur un podium contre les États-Unis ou la Serbie.

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 31 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 33 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 33 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 Total 231 32 47.9 33.2 85.0 1.0 3.6 4.6 3.4 2.2 1.0 1.8 0.3 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.