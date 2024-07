Bruno Caboclo n’abandonne pas son rêve de NBA

À peine la qualification du Brésil pour les Jeux olympiques validée, Bruno Caboclo a quitté la Lettonie pour rejoindre les États-Unis, dans le but de tenter de retrouver une place en NBA. Direction Las Vegas où, d’après Mozzart Sport, il s’entraîne et tente bel et bien de convaincre des dirigeants de lui offrir une nouvelle chance.

À bientôt 29 ans, le Brésilien n’a plus évolué dans la Grande Ligue depuis maintenant trois ans, et son court passage à Houston. Testé depuis par plusieurs franchises, il n’a pas réussi à aller plus loin que cette phase d’essai et l’ailier a fini par se résoudre à faire carrière en Europe (Limoges, Ulm et aujourd’hui Belgrade), entre un retour au pays (Sao Paulo) et une pige en G-League au Mexique.

Élément-clé du Partizan de Zeljko Obradovic, avec qui il reste sous contrat malgré un bras de fer encore en cours, Bruno Caboclo espère donc toujours revenir en NBA le plus vite possible. Sans doute que cela passera par une campagne olympique réussie avec le Brésil, présent rappelons-le dans le groupe de la France…