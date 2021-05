G-League : la franchise mexicaine prête pour la rentrée

Puisque la G-League sert de laboratoire à la NBA, peut-être faut-il y voir un signe de la création d’une franchise au Mexique dans quelques années… L’expansion de la NBA n’est pas planifiée, mais la saison prochaine, il y aura bel et bien une équipe de G-League à Mexico. Initialement, elle devait participer à la saison 2020/21 mais la crise sanitaire avait contraint Adam Silver à repousser sa création.

« C’est un honneur pour les Capitanes de devenir la 29e équipe de G-League et la première équipe mexicaine, » avait confié Gilberto Hernández, le propriétaire d’une franchise qui évoluait depuis quelques années dans la première ligue professionnelle du pays. « C’est un moment historique, pas seulement pour notre franchise mais pour le basket mexicain et pour nos fans passionnés. »

« Nous n’avons pas le projet de nous affilier à une franchise NBA »

Cette nouvelle venue ne sera pas affiliée à une franchise NBA, et devrait donc garder son effectif actuel, renforcé de jeunes issus de la NBA Academy Latin America.

« Pour l’instant, l’idée d’un agrandissement de la NBA n’est pas une priorité » a rappelé Raul Zarraga, le responsable NBA au Mexique. « Nous ne sommes pas impliqués dans des discussions sur la création d’une franchise NBA. Les Capitanes sont la seule équipe à ne pas être affiliée à une franchise NBA, et même si elle est basée à Mexico, elle représente le Mexique dans son ensemble lorsqu’on sera aux États-Unis. Nous n’avons pas le projet de nous affilier à une franchise NBA, et les Capitanes seront autonomes. Notre territoire est immense, et on peut l’optimiser pour y trouver du talent. »