Bruno Caboclo refait surface au CSP Limoges

Coupé par les Rockets en janvier dernier, victime collatérale de l’échange massif de James Harden, Bruno Caboclo réapparaît ce matin sur les radars… et ce, du côté du Limousin !

L’ailier international brésilien vient en effet de signer au CSP Limoges en qualité de pigiste médical de Romeo Travis, l’ancien coéquipier de LeBron James au lycée, qui sera absent au minimum quatre semaines.

« Bruno Caboclo est un joueur talentueux qui a fait l’ensemble de sa carrière aux États-Unis et qui cherchait à se lancer en Europe », a précisé Crawford Palmer dans le communiqué officiel du club. « Nous avons besoin de pallier l’absence de Romeo Travis, surtout avec l’enchaînement des matches qui arrive, et nous pensons avoir trouvé un poste 4 polyvalent, physique, qui saurait s’adapter rapidement à la Jeep Elite. C’est un joueur qui n’a pas besoin de faire de stats pour avoir un impact sur le jeu, et son rôle majeur avec l’équipe nationale brésilienne en témoigne. Il nous donnera une dimension physique qui peut nous aider, sans pour autant bousculer le collectif que nous continuons de construire. »

À part pour un bon passage du côté de Memphis en 2018/19, où il avait enchaîné quelques bons matchs pour 8 points et 5 rebonds de moyenne en 34 matchs, Bruno Caboclo n’a jamais réussi à confirmer son potentiel (4 points, 3 rebonds en 105 matchs NBA), celui-là même qui lui avait valu des comparaisons élogieuses à Kevin Durant lors de sa Draft en 2014 (20e choix par les Raptors).

À 25 ans seulement, le Brésilien va donc se tester pour la première fois de sa carrière sur la scène européenne. Son expérience du basket FIBA avec la sélection brésilienne (6 points, 5 rebonds lors de la Coupe du Monde 2019) devrait aider son adaptation, qui devrait intervenir dans une semaine, le temps que Bruno Caboclo arrive du Brésil et observe une période d’isolement avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers.

Avec ses 2m06 sous la toise et ses 2m30 d’envergure, Bruno Caboclo a en tout cas des atouts physiques indéniables. Reste à voir s’il peut enfin allier physique et technique pour devenir un vrai joueur de basket ou alors rester un éternel prospect…