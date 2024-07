Il est sans conteste l’invité surprise du camp d’entraînement de Team USA à Las Vegas. Appelé pour intégrer la « Select Team », une équipe B composée de jeunes prometteurs qui jouent les « sparring partners » de l’équipe A avant les Jeux olympiques en France, Cooper Flagg réalise à peine l’opportunité qui lui est offerte auprès de certains des meilleurs basketteurs de la planète (et de l’histoire).

« J’étais juste assez surpris, parce que ce n’est pas quelque chose de normal » déclare-t-il, concernant l’appel reçu de Grant Hill, le GM de la délégation américaine. « J’étais vraiment honoré et excité d’avoir cette opportunité. Quand on y réfléchit, tu peux apprendre de… Regardez l’équipe, il n’y a rien de mieux. Donc le simple fait de venir ici et d’apprendre, c’est une excellente expérience et je suis touché et reconnaissant d’avoir été retenu. »

Apprendre des meilleurs

Âgé de seulement 17 ans, Cooper Flagg est devenu le premier joueur universitaire depuis… Marcus Smart et Doug McDermott, en 2013, à être retenu pour un camp d’entraînement de Team USA. De quoi emmagasiner énormément d’expérience, à l’approche de sa première (et seule ?) saison en NCAA avec Duke.

« Tout » répond le potentiel numéro un de la Draft 2025, quand on lui demande ce qu’il peut apprendre de ce camp et de ses aînés. « La façon dont ils se comportent, prennent soin d’eux, traitent leur corps, se préparent… Ce sont des choses qu’il faut apprendre et prendre des autres pour construire sa routine. Donc [c’est important de] voir leurs routines, comment ils échangent avec les entraîneurs et comment ils se préparent. »

Phénomène lycéen et future attraction universitaire, Cooper Flagg fait pour le moment l’unanimité auprès de ceux qui le côtoient pour la première fois. À l’image de Jamahl Mosley, l’entraîneur du Magic, qui s’occupe encore de la « Select Team » cet été.

« Tu peux observer la confiance tranquille qu’il porte en lui, sa capacité à savoir ce dont il est capable et aussi l’humilité de se dire : ‘OK, j’essaie encore de comprendre certaines choses à ce niveau’, mais il n’a peur de rien et c’est quelque chose que l’on voit tout de suite » détaille le finaliste pour le titre de Coach de l’année 2024. « Son QI basket est élevé, il est dur et il est disposé à apprendre. Il trouve ses positions de tir préférentielles, il peut aller au cercle, il a un super toucher. Donc il sait jouer, il n’y a pas de juste milieu et il est capable de jouer. »

Sous les yeux de ses parents et de Jon Scheyer, son futur entraîneur à Duke, Cooper Flagg impressionne donc beaucoup dans le Nevada, comme quand il tapait dans l’oeil de Jayson Tatum il y a quelques mois en arrière. Même s’il lui a fallu s’adapter à une certaine forme de pression, initialement…

Jrue Holiday s’occupe de lui

« Au début, j’étais un peu scotché quand je suis arrivé, mais une fois que le coup d’envoi a été donné, ce n’était plus que du basket pour moi… » révèle ainsi l’ailier. « Nous sommes tous de très bons joueurs et j’ai toujours admiré tout le monde dans cette équipe, mais dès que ça a commencé, ce n’était plus que de la compétition. »

Lundi, le gamin a été si facile face aux stars NBA que Steve Kerr a demandé à Jrue Holiday de s’occuper de lui ! Cela ne l’a pas empêché de se comporter en leader de la « Select Team », battue d’un tout petit point (74-73) par l’équipe olympique dans un match d’entraînement sans enjeu et à l’intensité forcément limitée.

Panier primé sur la tête d’Anthony Davis, shoot ligne de fond par-dessus Jrue Holiday ou claquette malgré la faute de Bam Adebayo, Cooper Flagg a fait la totale.

Duke commit Cooper Flagg has taken over USA Basketball scrimmage: hits a three and then finishes a tough putback pic.twitter.com/SB3Y4fDpYt — Ben Golliver (@BenGolliver) July 8, 2024

« Pour faire ce qu’il a fait, alors qu’il n’a pas joué un seul match à l’université, sans même parler de la NBA, il faut n’avoir aucune peur » a estimé l’arrière du Heat, Jaime Jaquez Jr, lui aussi retenu dans la « Select Team ». « Il a un don et une volonté pour gagner. Il n’a pas besoin du ballon, il trouve juste un chemin vers lui. Et la balle trouve sa voie vers lui. C’est quelque chose que vous ne pouvez pas apprendre. Il a un sens du jeu simplement remarquable. »

« Il a botté des fesses » a halluciné Jamahl Mosley, technicien de la Select Team. « Il y a un grand respect pour ce qu’il a fait. Les gens qui ne l’avaient jamais vu jouer auparavant, au fur et à mesure qu’il est rentré dans la partie, ont vite vu ce dont il était capable. »