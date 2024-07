Soldes : jusqu’à -60% chez Basket4Ballers

Si vous avez lorgné sur une paire sortie cette saison sans pouvoir vous l’offrir, c’est le moment de jeter un œil aux milliers d’articles soldés chez Basket4Ballers ! Le shop français a attaqué sa deuxième démarque après avoir entamé la période des soldes « en grande pompe » le 26 juin dernier. B4B propose en effet des articles allant jusqu’à -60% !

On retrouve notamment des modèles sortis cette saison comme la cinquième chaussure signature de Giannis Antetokounmpo, la Zoom Freak 5 disponible à 54 euros (au lieu de 135) sous les coloris « Through My Eyes », « Total Freak », « All-Star Weekend » et Flowers ». La Jordan Zion 3 de Zion Williamson est également soldée à -50% en plusieurs coloris, tandis que la Curry 11 d’Under Armour oscille entre -30 et -40%.

Parmi les autres modèles sortis cette saison, la Nike GT Hustle 2 (-50%), la Jordan Luka 2 (-40 et 30%), la Air Jordan 38 (-30%) ou encore la Nike GT Jump 2 (-30%) font également partie de la liste. C’est notamment l’occasion de revoir la magnifique Nike GT Jump 2 « Shaedon Sharpe », en rouge, noir et aux finitions dorées, qui bénéficie également d’une remise de 30%.

Les soldes d’été de Basket4ballers propose également des chaussures « Lifestyle », ainsi que des maillots et vêtements NBA soldés jusqu’à -60%.