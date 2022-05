Jon Scheyer, leader d’une nouvelle ère à Duke

Bien qu’officiellement présenté l’été dernier, à l’aube de l’ultime saison de Mike Krzyzewski sur le banc de Duke, Jon Scheyer vit en ce moment ses premières semaines en tant que nouveau coach du programme basée à Durham.

À 34 ans seulement, celui qui a joué quatre saisons pour les Blue Devils (2006-2010), avant d’intégrer le staff de Coach K. (2014-2022), prend la suite du coach le plus victorieux de l’histoire NCAA (1 202 victoires), à la tête d’un des programmes les plus iconiques et médiatisés du championnat universitaire.

Un coach plus jeune, plus moderne

Un peu plus d’un mois après la défaite de Duke contre l’ennemi juré North Carolina au « Final Four » de la « March Madness », le nouvel homme fort des Blue Devils a fait le point, dans un entretien avec Jeff Goodman de Stadium, sur ses premières semaines dans ce nouveau rôle.

En premier lieu, il évoque le timing de cette succession, s’affirmant prêt pour le challenge qui l’attend. « Beaucoup de choses ont changé dans le paysage NCAA ces dernières années, et c’était le bon moment pour saisir cette opportunité. Bien sûr, il faut être prêt pour cette opportunité » explique le successeur de Coach K. « Mais pour moi, il ne s’agissait pas de raisonner en fonction de qui je prenais la suite. Car cette succession a été préparée pendant plusieurs mois, et surtout, elle a été préparée pour avoir du succès. Une partie de l’héritage de Coach K, c’est de laisser notre programme en position de gagner. Donc maintenant, c’est notre rôle de continuer à construire, à notre manière. »

Alors que la NCAA est pleinement entrée dans l’ère du NIL (Name, Image and Likeness), qui permet maintenant aux joueurs de signer des contrats de sponsoring, et alors que le portail des transferts est plus actif que jamais, il est certain que Mike Krzyzewski, à 75 ans, n’était pas vraiment en phase avec toutes ces évolutions.

« C’est une époque différente aujourd’hui. Nous faisons face à beaucoup de changements, d’obstacles et d’opportunités dans le basket universitaire. Et Coach K, finalement, n’a jamais eu à se soucier de tout ça en 47 ans ! » observe Jon Scheyer. « Beaucoup de personnes semblent dire qu’il est donc parti au bon moment. Moi, je suis incroyablement excité par cette nouvelle ère. » poursuit-il, avant d’admettre que son « jeune » âge est assurément un avantage dans la compréhension de tous les enjeux de cette « nouvelle » NCAA.

Un effectif XXL pour débuter

« Il ne s’agit pas simplement d’avoir un plan et de le garder. Il faut être capable de s’adapter aux évènement présents et futurs. »

Pour sa première saison sur le banc des Blue Devils, Jon Scheyer ne devrait pas avoir trop de mal à empiler les victoires. Car Duke possède la meilleure classe de recrutement 2022 du pays, avec trois des dix meilleurs joueurs du Top 100 ESPN pour la promotion lycéenne 2022 (Dereck Lively #1, Dariq Whitehead #2, Kyle Filipowski #7) qui porteront le maillot des Blue Devils à la rentrée.

Il en va de même pour la promotion 2023, puisque le nouveau coach de Duke a déjà sécurisé les engagements de quatre joueurs parmi les 25 meilleurs du Top 100 ESPN : Mackenzie Mgbako (#3), Sean Stewart (#7), Caleb Foster (#22) et Jared McCain (#24).