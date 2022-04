NCAA | Duke sort l’artillerie lourde pour 2023

Assommés par l’élimination des Blue Devils au Final Four face au rival North Carolina, les fans de Duke retrouvent le sourire. Car ces dernières heures, le programme basé à Durham a frappé fort, avec le recrutement de deux grands talents de la promotion lycéenne de 2023, dont quelques uns ont participé au Hoop Summit.

D’abord, il y a Tyrese Proctor, un « combo-guard » australien qui évolue cette saison à la NBA Global Academy, qui est considéré comme une recrue cinq étoiles et le 17e meilleur joueur du Top 30 du site 247sports, spécialisé dans le recrutement universitaire.

Quelques heures plus tard seulement, c’est l’ailier Mackenzie Mgbako qui a annoncé son intention de rejoindre les Blue Devils à l’automne 2023. Comparé à un autre ailier de grande taille passé par Duke il y a quelques années, Jayson Tatum, le natif du New Jersey est le 3e meilleur joueur du Top 30, et également une recrue cinq étoiles.

Les deux joueurs rejoignent une classe de recrutement 2023 bien chargée à Duke, puisque les arrières Caleb Foster (n°12) et Jared McCain (n°24), ainsi que l’ailier Sean Stewart (n°29), ont déjà précédemment annoncé leur engagement pour Jon Scheyer, le successeur de Coach K. C’est une véritable « superteam » universitaire qui se construit à Durham.

Rappelons que les Blue Devils ont également recruté du lourd pour la saison 2022-2023, avec pas moins de quatre recrues cinq étoiles attendus dans la rotation de Jon Scheyer : les pivots Dereck Lively et Kyle Filipowski (respectivement n°1 et n°3 du Top 30 de 2022), l’ailier-fort Mark Mitchell (n°13), et l’ailier Dariq Whitehead (n°5).

L’après Coach K. débute de la meilleure des manières à Duke.