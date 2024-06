OG Anunoby devient free agent

Les Knicks ont du pain sur la planche. En récupérant OG Anunoby en toute fin d’année 2023, les Knicks savaient qu’ils auraient à gérer sa situation contractuelle cet été. Et ce sera bel et bien le cas puisque l’ailier avait une « player option », qu’il a décidé de ne pas utiliser.

L’ancien joueur des Raptors devient donc « free agent » en mettant de côté son année supplémentaire à 19.9 millions de dollars pour la saison prochaine, OG Anunoby espérant faire exploser son salaire.

Toutefois, et même s’ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une prolongation de contrat en amont, il n’en reste pas moins une priorité des Knicks à l’intersaison. Les Knicks avaient tout de même envoyé RJ Barrett, Immanuel Quickley et un second tour de Draft aux Raptors pour le faire venir.

Les Sixers en embuscade ?

Il faut aussi dire qu’en saison régulière, OG Anunoby n’aura perdu que 3 des 23 matchs avec New York, alors que sa polyvalence en défense et que son adresse aux tirs ont été précieuses (39.4% de réussite à 3-pts avec les Knicks).

Jusqu’à sa blessure en playoffs, OG Anunoby aura ainsi montré tout ce qu’il pouvait apporter à la troupe de Tom Thibodeau. Notamment au premier tour où il en a fait voir de toutes les couleurs aux Sixers en défendant aussi bien sur Joel Embiid que sur Tobias Harris. En cas de blocage sur la durée et/ou le montant avec les Knicks, les Sixers pourraient d’ailleurs être en embuscade, eux qui sont entrainés par Nick Nurse, qui a dirigé OG Anunoby lorsqu’il était à Toronto et qui rêve sans doute de récupérer l’ailier « 3&D » de 26 ans.

Les Knicks auront en tout cas d’autres dossiers à gérer cet été. Il y a également le cas Isaiah Hartenstein qui sera « free agent » et qui pourrait au moins doubler, voire tripler son contrat de 8 millions la saison.

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 30 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 36 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.8 16.8 2023-24 * All Teams 50 34 48.9 38.2 75.3 0.9 3.2 4.2 2.1 2.4 1.4 1.6 0.7 14.7 2023-24 * TOR 27 33 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2023-24 * NYK 23 35 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 Total 418 29 47.4 37.6 74.5 1.1 3.2 4.3 1.6 2.4 1.3 1.3 0.5 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.