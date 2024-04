OG Anunoby, l’arme de dissuasion des Knicks

Il reste moins d’une minute à jouer lorsque DeMar DeRozan se retrouve avec la balle en main, à 109-109, contre les Knicks. Face au panier, l’ailier des Bulls tente une pénétration, mais OG Anunoby le repousse une première fois. DeRozan passe, puis ressort de la raquette pour tenter un tir de loin. Mais encore une fois, l’ailier des Knicks est trop proche, et DeRozan doit ressortir sur Nikola Vucevic. Ce dernier manque la cible. Mais, sur la remise en jeu, Caruso vole le ballon à Brunson.

Jamais deux sans trois, DeMar DeRozan retente sa chance. Cette fois-ci Anunoby le force à prendre un tir en se retournant sur le côté droit du panier. Le tir est raté. Anunoby s’impose une troisième fois face à DeRozan avec une dernière possession à jouer. C’est le genre de séquence défensive que OG Anunoby peut proposer dans les moments importants, et ce sera très précieux en playoffs face aux meilleurs attaquants de la côte Est.

Le leader de la défense des Knicks

« C’est un sacré défenseur », confirme Precious Achiuwa, qui lui aussi s’y connaît un peu en défense. « Il joue de la même manière de l’entre-deux jusqu’à la fin du match. Son intensité défensive est toujours la même, et c’est un tueur de ce côté-là. »

Comme chaque soir, Anunoby était en mission dimanche soir sur le meilleur attaquant adverse. Il a forcé DeRozan à lâcher la balle à plusieurs reprises et l’empêcher de prendre une position préférentielle. C’est la marque des grands défenseurs.

« Il a fait preuve de beaucoup de force mentale. DeMar, c’est vraiment quelque chose à gérer sur chaque possession. C’est un excellent shooteur. Un des meilleurs, » reconnait Tom Thibodeau. « Et, OG, ce que j’aime, c’est qu’il va te faire travailler. Même si vous marquez, il reviendra la prochaine fois et recommencera encore et encore. C’est ce que j’aime chez lui. Sa résistance. »

Une vraie complicité avec Precious Achiuwa

Tom Thibodeau peut aussi se reposer sur la paire qu’il forme avec Precious Achiuwa. Le Nigérian s’est également montré décisif défensivement en fin de match pour empêcher DeRozan de redonner l’avance aux siens en prolongation. Échangés contre RJ Barrett et Immanuel Quickley, Achiuwa et Anunoby ont créé des automatismes chez les Raptors, et ce sont les Knicks qui en profitent aujourd’hui.

« Pour nous, switcher est toujours automatique », précise Achiuwa. « Lorsque OG entend ma voix, j’arrive et j’annonce l’écran. Il sait juste qu’il doit changer immédiatement. Ce n’est pas comme si c’était l’affaire d’un seul match. Nous faisons cela depuis des années en jouant ensemble, donc nous avons cette cohésion de ce côté du terrain. » Une cohésion qui pourra profiter aux Knicks, que ce soit pour défier le duo Butler-Adebayo si c’est Miami, ou le tandem Maxey-Embiid si c’est Philadelphie.