Conférence Est | Les Bucks laissent la deuxième place aux Knicks !

La saison régulière pénible des Bucks se termine sans gloire. Les joueurs de Doc Rivers ont en effet été surclassés dimanche par le Magic. Cette défaite sans Giannis Antetokounmpo fait chuter Milwaukee de la deuxième à la troisième place. Car dans le même temps, les Knicks ont disposé des Bulls dans un final dingue en prolongation, pendant que l’équipe B des Cavaliers a été dominée par l’équipe D des Hornets.

Pour la première fois depuis onze ans, New York termine ainsi à la deuxième de la Conférence Est et aura donc l’avantage du Madison Square Garden au premier tour comme lors d’une éventuelle demi-finale de conférence.

La troupe de Tom Thibodeau affrontera le vainqueur du « play-in » entre Sixers et Heat. Les Bucks auront l’avantage du terrain contre les Pacers, restés à la 6e place mais qui ne leur ont pas réussi cette saison. En tout cas, vu la tension entre les deux équipes, ça promet un premier tour pimenté. Quant aux Cavs, ils retrouveront le Magic, au meilleur des sept matchs, tout sauf un cadeau vu la méforme de la franchise de l’Ohio.

Orlando – Milwaukee : 113-88

Les Bucks n’avaient visiblement pas plus envie que cela de s’arracher pour conserver leur deuxième place. Les joueurs de Doc Rivers ont livré une prestation franchement décevante, tout l’inverse du Magic. Bien lancés par une fin de deuxième quart-temps étouffante d’intensité (19-3 lors des sept dernières minutes de la première période), les coéquipiers d’un très bon duo Paolo Banchero – Franz Wagner n’ont plus desserré l’étreinte.

Sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks n’ont pas existé offensivement dans la raquette et n’ont pas pu compter sur Damian Lillard, totalement déréglé (16 points à 2/14). Ils s’évitent au moins d’attendre pour connaître leur adversaire au premier tour, les Indiana Pacers, vainqueurs de quatre des cinq affrontements entre les deux équipes cette saison. Mais ça, c’était avant l’arrivée de Doc Rivers dans le Wisconsin…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 132 WAS 122 CLE 110 CHA 120 IND 157 ATL 115 MIA 118 TOR 103 NYK 120 CHI 119 ORL 113 MIL 88 PHI 107 BRO 86 MEM 111 DEN 126 MIN 106 PHO 125 NOR 103 LAL 124 OKC 135 DAL 86 SAS 123 DET 95 GSW 123 UTH 116 LAC 105 HOU 116 SAC 121 POR 82

New York – Chicago : 120-119

Les Knicks sont allés chercher leur deuxième place au forceps. Les Bulls, déjà assurés de terminer neuvièmes, ont joué le match à fond, pour une vraie belle opposition. Aucune des équipes n’a passé la barre des dix points d’écart, et il a fallu un grand Jalen Brunson en deuxième période pour ramener les siens dans le coup (40 points, 28 au retour des vestiaires).

Le meneur de Gotham a forcé la prolongation, dans laquelle les Knicks ont fait la différence grâce à leur présence au rebond offensif par Precious Achiuwa et Josh Hart, pour résister aux efforts d’Alex Caruso. Presque un match de playoffs avant l’heure ! Les New-Yorkais vont maintenant pouvoir souffler un peu, alors que Tom Thibodeau a tiré sur ses titulaires : 43 minutes pour OG Anunoby, 41 pour Jalen Brunson, 40 pour Josh Hart et la palme pour Donte DiVincenzo, 52 minutes et 31 secondes, soit 29 petites secondes de répit sur l’ensemble du match !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 132 WAS 122 CLE 110 CHA 120 IND 157 ATL 115 MIA 118 TOR 103 NYK 120 CHI 119 ORL 113 MIL 88 PHI 107 BRO 86 MEM 111 DEN 126 MIN 106 PHO 125 NOR 103 LAL 124 OKC 135 DAL 86 SAS 123 DET 95 GSW 123 UTH 116 LAC 105 HOU 116 SAC 121 POR 82

Cleveland – Charlotte : 110-120

Les Cavaliers n’y sont plus du tout et ont terminé leur saison régulière sous les huées de leurs fans. Et il y a de quoi tant la gestion de ce match fait lever les sourcils. Cleveland était certes privé de Darius Garland, Donovan Mitchell, Caris LeVert ou encore Sam Merill. Mais les Hornets n’étaient pas en meilleure position question infirmerie. Dans l’engagement en revanche… « On est nuls, on doit trouver une solution, on ne joue même pas dur en défense« se lamentait à la mi-temps Max Strus, un des rares cadres des Cavs à la hauteur avec son premier triple-double en carrière.

Mais alors que Cleveland avait pris jusqu’à 13 points d’avance dans le dernier quart, JB Bickerstaff a fait le choix de se priver de ses joueurs majeurs disponibles dans le « money time », dominé par des Hornets autrement plus plus conquérants.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.