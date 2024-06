Le Magic prêt à entrer dans la danse pour Paul George ?

Le dossier Paul George risque d’être l’un des plus brûlants de l’intersaison NBA. Disposant d’une player option de 48.8 millions de dollars pour la saison prochaine, il peut ainsi la faire jouer pour devenir free agent dans les prochaines semaines, mettant alors les Clippers dans l’embarras puisqu’il pourrait, ensuite, rencontrer d’autres franchises et signer où il le souhaite.

À ce jour, on sait que Los Angeles entend miser sur la continuité et que la priorité des dirigeants californiens est de prolonger « PG13 » (en plus de James Harden). Sauf que ce même « PG13 » figure sur les tablettes de Philadelphie qui, s’il venait à se libérer de son contrat, n’hésiterait pas à lui offrir le maximum pour l’associer à Joel Embiid et Tyrese Maxey…

Paul George à Orlando, bonne ou mauvaise idée ?

Mais Marc Stein rapporte que les Sixers pourraient, outre les Clippers, composer avec la concurrence du Magic. On le sait, la franchise floridienne voudra entourer ses jeunes avec des vétérans en mesure d’apporter shoot, scoring et playmaking, sans perdre son ADN. Ce qu’est justement capable de proposer Paul George (22.6 points et 3.5 passes de moyenne cette saison, à 41% à 3-points).

Reste que les dirigeants d’Orlando, qui auront une cinquantaine de millions de dollars à dépenser sur le marché, ont jusqu’ici été reliés à des joueurs comme Klay Thompson et D’Angelo Russell, peut-être moins « dérangeants » pour le collectif que « PG13 ». Et comme Jeff Weltman, le président floridien, ne semble pas tenté par la folie des grandeurs, on se dit que l’ailier de Los Angeles, All-Star référencé qui viendrait automatiquement avec un statut de franchise player, n’est peut-être pas la cible idéale pour ce groupe.

D’autant que recruter Paul George, 34 ans depuis mai et probablement en quête d’un contrat max, pourrait compliquer les futures négociations du Magic, car Franz Wagner et Jalen Suggs seront éligibles à une prolongation cet été, avant que Paolo Banchero le soit à son tour en 2025…

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 Total 867 34 44.0 38.5 85.4 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.