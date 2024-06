JJ Redick, grand favori pour devenir le nouveau coach des Lakers

Plus les jours passent, plus JJ Redick se rapproche du banc des Lakers. Dernièrement, c’est ainsi The Athletic qui rapporte que l’analyste ESPN de 39 ans et ancien joueur aux 15 saisons d’ancienneté est le grandissime favori pour le poste d’entraîneur de la franchise californienne !

Pourtant inexpérimenté, que ce soit en tant que « head coach » mais également en tant qu’assistant, celui qui commentera bientôt les Finals semble donc avoir l’avantage sur James Borrego, l’autre option privilégiée de Los Angeles, ainsi que sur Chris Quinn, Kenny Atkinson, Micah Nori, Sean Sweeney, David Adelman ou encore Sam Cassell, également évoqués ces dernières semaines.

On se rappelle que les « Purple & Gold » souhaitaient se concentrer sur un acharné de travail, susceptible de s’inscrire sur le long terme, et capable de mener un vestiaire d’une main de maître, en mettant les joueurs face à leurs responsabilités, en plus d’être un fin tacticien.

D’associé à entraîneur de LeBron James ?

S’il n’y a pour le moment rien d’officiel, JJ Redick possède en tout cas de grandes chances de devenir le prochain coach de LeBron James chez les Lakers, car son potentiel intrigue ces derniers. LeBron James, un joueur avec lequel il a dernièrement lancé un podcast, faisant naître du scepticisme chez certains observateurs, comme Udonis Haslem…

En coulisses, il se murmure aussi que Mike Krzyzewski apporte son expertise pour aider les dirigeants californiens, et notamment Rob Pelinka, dans leur choix. « Coach K », qui n’est autre que l’ancien entraîneur de… JJ Redick à Duke (2002-06). Quant à LeBron James, free agent cet été, il a déjà signifié qu’il ne s’impliquait pas dans cette recherche.

Concernant JJ Redick, on notera également qu’il a récemment été ciblé par les Hornets pour leur poste de coach et par les Pistons pour leur poste de président. L’an passé, il avait été approché par Joe Mazzulla pour un poste d’assistant chez les Celtics et par les Raptors pour leur poste d’entraîneur, déjà.