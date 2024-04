JJ Redick va rencontrer les Hornets !

Alors que Steve Clifford les avait informés qu’il ne serait plus leur entraîneur bien en amont, les dirigeants des Hornets n’ont toujours pas trouvé leur nouveau coach.

Leur processus de recrutement avait débuté par des entretiens avec des assistants en place, comme David Adelman aux Nuggets, et Charles Lee aux Celtics. Dans le même temps, ils ont dû faire une croix sur Jordi Fernandez choisi par les Nets et Kevin Young qui a trouvé un poste en NCAA, du côté de Brigham Young.

Résultat : Charlotte a étendu sa liste de candidats, avec Lindsey Harding, Jerry Stackhouse, Jordan Ott (assistant de Darvin Ham)… Et selon The Athletic, il faut désormais ajouter JJ Redick à cette liste de candidats.

Pas d’entraineurs confirmés

Comme les autres postulants, l’actuel consultant d’ESPN n’a pas d’expérience de « head coach », ni d’ailleurs comme assistant. Toutefois, la qualité d’analyse de l’ancien shooteur semble estimée dans le milieu.

Après le renvoi de Nick Nurse la saison passée, JJ Redick avait déjà échangé avec les Raptors pour prendre le poste vacant. Mais Darko Rajakovic avait finalement obtenu le job.

Jusque-là, les Hornets ont donc fait le choix d’ignorer d’anciens coaches NBA, et on se dirige donc vers un ou une coach rookie pour prendre les rênes d’une franchise qui n’a plus connu les playoffs depuis 2016 !