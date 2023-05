JJ Redick a passé un entretien pour être le futur coach des Raptors !

Petite surprise en provenance de Toronto, puisque ESPN nous apprend que JJ Redick s’est entretenu avec la direction des Raptors pour discuter du poste de « head coach », vacant depuis le renvoi de Nick Nurse.

Si c’est une surprise, c’est parce que l’actuel consultant TV n’a encore jamais discuté d’un tel poste avec une quelconque franchise (à notre connaissance), et qu’il n’a aucune expérience comme assistant. En revanche, ce n’est pas non plus complètement étonnant car l’ancien shooteur du Magic et des Clippers est considéré comme l’un des meilleurs analystes actuels, et qu’un avenir dans le « coaching » semble être la suite logique de son parcours post-NBA.

Reste maintenant à savoir si ce premier entretien débouchera sur un second pour JJ Redick, mais une chose semble dans tous les cas désormais claire : le président Masai Ujiri pourrait bien engager un novice du métier, pour tenter d’insuffler une nouvelle dynamique après une dernière saison ratée.