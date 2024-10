Un record à 3-points égalé pour les Celtics… puis un paquet de ratés

Payton Pritchard a préféré mettre un terme à cette drôle de soirée des Celtics à 3-points. Alors qu’il restait encore une trentaine de secondes à jouer face aux Knicks, et quitte à contrarier une partie du TD Garden, le meneur remplaçant a conservé le ballon jusqu’à la fin de la possession.

Préférant être sanctionné d’un « turnover », plutôt que de tenter une dernière fois sa chance donc, pour que les Celtics s’emparent (enfin !) du record à 3-points. Les champions en titre étaient largement en capacité de le faire cette nuit.

Pendant trois quart-temps, les locaux ont déroulé leur attaque avec une facilité et une fluidité déconcertantes. Face à des New-Yorkais quasi-systématiquement en retard dans leurs rotations, les Celtics n’ont cessé de fixer pour mieux ressortir les ballons. Sans compter ces nombreux écrans très haut qui ont participé à la maîtrise du « spacing ».

Tous les titulaires à la fête

Tous les titulaires ont participé à ce feu d’artifice, à commencer par un Jayson Tatum (8/11 de loin) qui voulait faire passer un message. Derrière lui, Derrick White (6/10), Jaylen Brown (5/9), Jrue Holiday (4/6) et Al Horford (3/5) ont tous assuré.

Tant et si bien qu’après un dernier tir primé du vétéran à l’entame du dernier quart-temps, les Celtics affichaient un impensable 29/48 derrière l’arc. Soit 60% de réussite et un record NBA égalé depuis un soir de Covid en décembre 2020 où les Bucks avaient eux aussi converti 29 tentatives.

Mais face aux Knicks, la soirée royale des Celtics a tourné à la farce. Car dans les secondes qui ont suivi ce tir d’Al Horford, Jaylen Brown, puis Xavier Tillman ont tous les deux vu leur tentative se finir… en « airball ». Il restait encore 7 minutes à jouer. Le record ne « pouvait » pas ne pas tomber. Mais voyant leurs favoris enchaîner les manqués, le public local a poussé et réclamé : « Un 3-points de plus ! »

« C’est un peu comme si on s’était porté la poisse. On jouait, on s’amusait, on jouait notre style de basket, tout rentrait. Et puis une fois que le public s’est mis dedans et qu’on a commencé à (viser le record), on a terminé loin de la cible. Rien ne rentrait. On a eu un tas de belles occasions, il y avait une sorte de couvercle sur le panier », image Jaylen Brown.

Un jeu dénaturé dans le final

Sans exagérer car sa formation va manquer ses 13 dernières tentatives ! « Cela montre que nous ne sommes pas une équipe qui court après les 3-points. On joue le jeu et on fait ce qu’on est censés faire. Mais vers la fin, c’était difficile parce qu’on ne jouait pas comme on le fait d’habitude », finit par reconnaître l’ailier.

Sa formation, qui n’a shooté qu’à sept reprises à l’intérieur de l’arc durant le quatrième quart-temps, a été jusqu’à manquer trois paniers primés de suite sur une même possession (deux rebonds offensifs). Payton Pritchard a été particulièrement insistant en la matière avec son 1/9, tandis que Sam Hauser n’a pas beaucoup plus brillé (2/7).

Au cours de cette séquence, Derrick White se souvient avoir demandé autour de lui quel était le record.

« Quelqu’un me l’a dit. Et quand on l’a égalé, j’ai fait : ‘Oh, on est à un tir du record’. Je n’aurais pas dû dire quoi que ce soit. Je m’en veux pour ça », lâche Derrick White pour conclure.