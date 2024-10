Les Celtics célèbrent leur titre en humiliant les Knicks !

Quelques minutes après avoir reçu leur bague de champion et accroché la 18e bannière au plafond du TD Garden, les Celtics ont célébré leur titre en démarrant le premier match de la saison de la façon dont ils ont fini la dernière : défense, 3-points et contrôle du rebond ! Derrière le 4/6 à 3-points de Jayson Tatum et ses 15 points, Boston a sauté à la gorge des Knicks pour prendre 19 points d’avance après un quart temps (43-24) !

Dans le sillage du duo Jalen Brunson (22 points) – Karl-Anthony Towns (12 points, 7 rebonds), et grâce à l’apport de Miles McBride (22 points) en sortie de banc, les Knicks parviennent à limiter la casse. Ils font même jeu égal avec Boston en deuxième quart temps, alors que les Celtics (17/32 !) continuent leur festival d’adresse longue distance dans cette première mi-temps (74-55).

Mikal Bridges (12 points), jusque-là muet, a beau réglé la mire, les Knicks ne peuvent rien faire face à la déferlante verte qui s’abat sur eux. Derrick White, Jrue Holiday (18 points), Jayson Tatum et Jaylen Brown font 9/11 à 3-points en troisième quart temps pour faire monter l’écart à +30 (111-81) !

La fin du match s’est transformé en concours de tirs à 3-points pour les Celtics. Ils ont égalé le record NBA sur un match avec 29 tirs primés marqués avec neuf minutes à jouer, avant de rater leurs treize dernières tentatives et ne pas réussir à établir un tout nouveau record en atteignant la barre symbolique des 30 unités.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La 18e bannière est au plafond du TD Garden. Dans une cérémonie sobre, qui a rendu hommage au passé glorieux des Celtics avec les présences de Bob Cousy, Cedric Maxwell, et du trio Kevin Garnett – Paul Pierce – Ray Allen, les hommes de Joe Mazzulla ont un à un reçu leur bague de champion. Jayson Tatum, visiblement ému, a pris le micro pour remercier les fans avant que les propriétaires de l’équipe ne hissent la 18e bannière de l’histoire de la franchise au plafond du TD Garden. Avec ce 18e titre, les Celtics sont à nouveau les seuls détenteurs du plus grand nombre de titres NBA de l’histoire, juste devant les Lakers (17).

– Jayson Tatum donne le ton pour des Celtics record. Avec 25 de ses 37 points en première mi-temps, dont 6 sur 9 à 3-points, Jayson Tatum a mis les Celtics en orbite dès les premières minutes du match. Son intensité et son adresse ont servi de baromètre pour ses coéquipiers qui se sont tous mis au diapason. Boston comptait 17 3-points marqués à la mi-temps, un record de franchise, et 29 à la fin du match (à 48% de réussite), égalant au passage le record NBA sur un match !

– Des Knicks à la recherche de leur identité. Le contraste entre des Celtics sûrs de leur basket et des Knicks à la recherche de leur identité ne pouvait pas être plus flagrant. Avec tous les changements survenus pendant l’intersaison du côté de New York, il est toutefois injuste de les comparer au champion en titre. Outre le résultat final, ce match a révélé tous le chantier qui attend les Knicks. Meilleure équipe au rebond offensif la saison dernière, ils ne comptaient qu’une seule prise à la pause, et quatre après trois quart-temps. La cohabitation offensive entre Jalen Brunson et les nouveaux venus Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges a été limitée, et seul Miles McBride, comme pressenti avant la saison, a su briller en sortie de banc. Ce n’est que le premier match de la saison, qui plus est face aux Celtics, donc il n’y a rien d’alarmant, mais les Knicks ont du pain sur la planche.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.