Le MVP de la nuit | Jayson Tatum, l’orgueil du champion

Jayson Tatum pouvait difficilement mieux lancer sa mission pour « recommencer » la quête du titre NBA. La star des Celtics a signé une entame quasi parfaite pour le premier match de la saison de Boston, une large victoire contre les Knicks (132-109), pourtant appelés à compter parmi leurs principaux rivaux à l’Est.

Après une soirée entamée à haranguer la foule d’un « Let’s do it again » au moment de faire grimper la 18e bannière de champion tout en haut du TD Garden, l’ailier a assumé son statut, semblant laisser derrière lui un été compliqué après l’obtention de sa première bague.

Jayson Tatum a ainsi été le fer de lance à tous les niveaux de l’attaque survoltée des C’s, qui a égalé le record NBA du nombre de tirs à 3-points inscrits par une équipe sur un match. Dépositaire du jeu autant que finisseur, il a été le patron des siens de A à Z, lui qui avait vu Jaylen Brown prendre davantage la lumière durant les playoffs avant de vivre des Jeux olympiques très contrastés, avec l’or autour du cou mais un rôle réduit sous les ordres de Steve Kerr.

Clairement d’attaque

Vraisemblablement motivé à l’idée de répondre aux détracteurs et aux éventuels doutes, Jayson Tatum a donné le ton dès les premières possessions. Auteur du premier tir extérieur du match après seulement 12 secondes de jeu, puis passeur décisif sur les deux paniers suivants des Celtics, il s’est ensuite chargé lui-même de poursuivre la pluie de tirs extérieurs des Celtics. Avec un énorme 6/9 à trois-points en première période, Jayson Tatum a montré que son travail estival sur son tir extérieur, après des playoffs plus que poussifs dans l’exercice (28.3% de loin), semble déjà porter ses fruits. « Je suis évidemment fier de comment il a pu shooter » s’est félicité Joe Mazzulla. « Mais je le suis encore davantage d’à quel point il a pu dominer le jeu dans tous les secteurs. »

Non content de mettre au supplice la défense de New York par la précision de son poignet, Jayson Tatum a aussi profité de son pouvoir d’attraction pour distribuer le jeu des champions en titre. Cinq passes décisives dans le premier acte, puis quatre dans le troisième, et le numéro 0 entame la saison par un « double-double », lui qui n’avait atteint qu’une seule fois la barre des 10 « assists » la saison passée.

Peaufiner encore la formule de la saison passée

Sept de ses caviars ont abouti sur un tir derrière l’arc de Boston, qui confirme sa présaison à vouloir faire feu de tout bois de loin, mais surtout à bon escient.

« Je pense qu’offensivement, nous avons repris là où nous avions laissé les choses la saison dernière » a estimé Jayson Tatum en conférence de presse. « Tout le monde ou presque est de retour. Nous avons joué sur nos forces, nous savons ce que nous essayons de faire, et nous savons face à qui nous essayons d’attaquer. »

Avec 37 points à 14/18 au tir dont 8/11 à trois-points, 10 passes en seulement 30 minutes de jeu et le meilleur +/- du match (+26), Jayson Tatum a rayonné. Et n’a pas semblé affecté par ce qui aurait pu le faire douter ces trois derniers mois. « Il travaille dur tous les jours et ne laisse pas les éléments se mettre sur le chemin de ce qui est important » a salué JOe Mazzulla. « Cela s’est vu ce soir, et j’attends de lui qu’il fasse une super saison. »