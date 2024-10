Derrière un grand Anthony Davis, les Lakers maîtrisent les Wolves

C’est l’heure de la reprise en NBA, avec les Lakers et les Timberwolves qui se défiaient après la large victoire des champions en titre de Boston en ouverture contre New York. L’occasion pour les joueurs de Los Angeles, emmenés par Anthony Davis (36 points, 16 rebonds, 3 contres), d’attaquer la saison par le bon bout en dominant logiquement Minnesota et Anthony Edwards (27 points). Leur premier succès en « opening night » depuis… 2016.

Après une entame agréable et équilibrée (23-22), les Lakers ont profité d’un run de 27-6 pour prendre le large dès le deuxième quart-temps. Dominés physiquement (au rebond, dans la peinture…) et peu précautionneux avec le ballon, les Timberwolves ont peu à peu craqué au fil des minutes (55-42). Pendant que LeBron James et Bronny James se chargeaient, eux, de marquer l’histoire pendant 2 minutes 30…

Mais il y a eu du mieux pour Minnesota après la pause, en partie grâce à la maladresse à 3-points de Los Angeles.

L’intensité est remontée, les Loups ont montré les crocs et l’écart s’est réduit jusqu’à deux possessions (85-81). Sauf que les « Purple & Gold » s’en sont remis notamment à Anthony Davis pour tenir le choc, éteindre Anthony Edwards, et valider un succès inaugural mérité (110-103), tant ils auront dominé ce match de bout en bout (ou presque).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Los Angeles frappe fort d’entrée. Maladroits de loin, les Lakers ont compris qu’il leur fallait appuyer dans la peinture pour exister dans cette partie et ils se sont donc assurés de le faire. Pourtant face à une référence défensive, ils ont fait un chantier au rebond offensif et dans la peinture, se montrant également très propres balle en main. Outre Anthony Davis, intenable à l’intérieur et davantage responsabilisé avec le ballon, on soulignera la belle perf’ de Rui Hachimura, tandis que LeBron James et Austin Reaves ont apporté positivement par séquences. De quoi provoquer, en face, la frustration d’un Anthony Edwards un poil esseulé, et parfois perso.

– Saison numéro 22 pour LeBron James. En disputant cette rencontre face à Minnesota, LeBron James en a profité pour égaler Vince Carter au classement des joueurs qui totalisent le plus de saisons en carrière. Sauf catastrophe, le numéro 23 de Los Angeles –également devenu le joueur qui a raté le plus de tirs en carrière, devant Kobe Bryant…– devrait s’emparer seul de ce record dans un an, à l’occasion de sa 23e saison dans la ligue…

– LeBron et Bronny James marquent officiellement l’histoire. C’est juste avant la mi-temps, quand les Lakers étaient en train de marcher sur les Timberwolves, que JJ Redick a décidé de faire entrer en jeu LeBron et Bronny au même moment. Après avoir foulé le parquet ensemble en présaison, les James imitent ainsi Ken Griffey Sr. & Ken Griffey Jr. (MLB), Tim Raines Sr. & Tim Raines Jr. (MLB), Ted & Charlie Nesser (NFL), et Gordie, Mark, & Marty Howe (NHL) parmi les père/fils qui ont également été coéquipiers dans l’un des quatre sports majeurs aux États-Unis.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.