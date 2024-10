Steven Adams et Reed Sheppard, quand les opposés s’attirent

Les Rockets reviennent cette saison avec des objectifs et un cinq majeur inchangé. Mais une nouvelle relation insuffle un vent de légèreté dans l’intimité de la franchise. Steven Adams, arrivé à Houston en février dernier et Reed Sheppard, prometteur 3e choix de la dernière Draft, tissent depuis le début du camp d’entraînement une curieuse relation. Opposé au premier abord, le pivot de 31 ans, réputé très sarcastique, aime se confronter au profil calme et (faussement) timide du jeune meneur de 20 ans.

« Il est très calme, c’est un garçon respectueux, et puis quand vous commencez à le connaître, il parle vraiment très mal. Incroyable, cet enfant. Je vais être là, et puis il va venir me souffler des choses horribles. Je suis du genre : ‘Oh mon Dieu, personne n’a entendu ça ?!’ » s’amuse ainsi le Kiwi au sujet de son jeune compère…

Des points communs

Steven Adams, conscient que lui et son nouvel acolyte vont jouer un rôle important au sein de la « second unit », juge nécessaire d’avoir des relations détendues et authentiques avec ses coéquipiers.

« Pour un pivot et un meneur, personne n’a raison. Vous devez être ensemble pour avoir la meilleure vision des choses possible. Ce que je vois, le meneur peut ne pas le voir et ce qu’il voit, je peux ne pas le voir. Si vous avez une bonne alchimie, vous serez sur la même longueur d’onde, et l’exécution n’en sera que meilleure » décrit-il.

Les deux joueurs se sont retrouvés autour de choses qu’ils ont tous deux partagées dans leur enfance. Steven Adams s’occupait des vaches dans la campagne de Nouvelle-Zélande, tandis que Reed Sheppard a grandi près d’une ferme dans le Kentucky. C’est donc tout naturellement que les deux joueurs ont vite partagé leur amour du plein air, de la chasse ou encore de la pêche. « Nous avons en quelque sorte « cliqué » dès le début », confirme Reed Sheppard.

Ce dernier, qui a d’abord bénéficié des conseils de son homologue à la mène Fred VanVleet, reçoit donc aujourd’hui les leçons d’un des meilleurs poseurs d’écrans de la ligue.

Après le fun, le souci du détail

Connu pour son souci du détail, qu’il a su aiguiser en travaillant avec Ja Morant à Memphis ou encore Russell Westbrook à Oklahoma, Steven Adams apprécie les moments passés à étudier cet aspect du jeu avec le « rookie ».

« Les bonnes équipes, quand elles ont une belle alchimie, n’ont pas besoin d’un temps mort pour que le coach annonce tel ou tel système. Je pense que pour cette équipe, c’est l’objectif. Si vous visez cette communication, cette alchimie, cette confiance, vous pouvez économiser des temps-morts et l’énergie de votre coach ».

Cette relation naissante n’est donc pas pour déplaire à Ime Udoka : « C’est drôle de voir les relations qui se forment pendant le camp d’entraînement, et lui et Reed gravitent l’un autour de l’autre. Ils sont là, font des séances de tirs et toutes ces petites choses après l’entraînement, mais je pense Reed est vraiment réceptif aux conseils des vétérans. Fred l’a évidemment pris sous son aile, mais Steven aussi ».

Ce n’est pas un secret : les groupes qui vivent bien traversent mieux les obstacles. Les Rockets affrontent les Hornets de LaMelo Ball ce soir pour tenter de confirmer la belle dynamique de fin de saison dernière.