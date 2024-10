Rudy Gobert prolonge avec les Wolves jusqu’en 2028

Juste avant de lancer sa douzième saison en NBA contre les Lakers, on apprend par ESPN la prolongation de Rudy Gobert chez les Wolves ! Moyennant la somme de 110 millions de dollars sur trois ans et exprimant ainsi toute la confiance de l’organisation envers le Français, et inversement…

Désormais lié à la franchise du Minnesota jusqu’en 2028, le Français disposera d’une « player option » en 2027/28 et il a surtout accepté de faire une croix sur celle de 46.6 millions de dollars pour 2025/26. En choisissant donc de baisser son salaire, en contrepartie de deux saisons supplémentaires dans son bail.

De quoi permettre à son équipe de réaliser des économies non négligeables, alors qu’elle s’est récemment séparée de Karl-Anthony Towns dans cette optique. Désormais, les Wolves devraient ainsi pouvoir prolonger Naz Reid l’an prochain, tout en évitant potentiellement la « luxury tax ».

« C’est une bénédiction extraordinaire » a réagi le Français. « En même temps, il faut être capable de ne pas être trop gourmand et d’en laisser un peu sur la table pour améliorer la compétitivité de notre équipe. C’est important. »

Quadruple Défenseur de l’année, Rudy Gobert reste sur une seconde saison aboutie à Minneapolis, après une première plus compliquée, et il s’est imposé comme une pièce essentielle dans le système de Chris Finch. Deux ans après être arrivé chez les Wolves, le pivot tricolore s’assure en tout cas un joli contrat jusqu’à ses 36 ans.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 Total 757 30 65.5 0.0 63.9 3.4 8.4 11.8 1.3 2.7 0.7 1.7 2.1 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.