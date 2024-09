Pourquoi les Wolves ont lâché Karl-Anthony Towns ?

Karl-Anthony Towns n’imitera pas Kobe Bryant, Tim Duncan ou encore Dirk Nowitzki. Il ne sera pas l’homme d’une seule franchise, et le voilà parti à New York, une franchise dont il rêvait dès son arrivée en NBA. Après neuf ans de hauts et de bas aux Wolves, il va changer de braquet sur le plan médiatique, et on verra très vite s’il est capable de supporter la pression du Madison Square Garden et de la presse newyorkaise.

Côté Wolves, on a donc accepté de le laisser partir, quelques mois après que l’équipe a atteint la finale de conférence, sèchement battue par les Mavericks. A l’intersaison, les dirigeants avaient pourtant décidé de jouer la carte de la continuité, mais à quelques heures du début du « training camp », ils ont décidé de se séparer de leur « franchise player ». Ou plutôt de leur ancien « franchise player », puisque Anthony Edwards s’est imposé comme le leader de l’équipe.

Naz Reid va prendre du galon

C’est justement parce que Edwards a changé de statut, et qu’il a déjà été prolongé, que les Wolves ont ouvert la porte à Towns. Déjà, il y a deux saisons, le groupe avait prouvé qu’il pouvait être très efficace sans Towns, longtemps blessé. Comment ? En utilisant Naz Reid à sa place. C’est la deuxième justification au départ de « KAT » : les Wolves avaient déjà son remplaçant dans le groupe avec Reid, et comme ce dernier a la possibilité d’être free agent à la fin de la saison, il fallait dégraisser. D’ailleurs, Julius Randle, lui aussi, aura la possibilité de tester le marché à la fin de la saison.

En l’état, et c’est important pour les saisons à venir, les Wolves font une économie de 26.5 millions de dollars en « luxury tax » même si les finances restent dans le rouge, et qu’ils sont limités dans leurs possibilités de recrutement.

Donte DiVincenzo, la super pioche

Enfin, il y a l’arrivée de Donte DiVincenzo. Selon le New York Times, c’est parce que les Knicks avaient prévenu qu’ils étaient prêts à l’inclure dans l’échange, que les Wolves ont pris l’appel, et qu’ils ont validé le transfert de Towns. La saison passée, les Wolves manquaient d’un vrai shooteur à 3-points, et ils en ont beaucoup souffert face aux Mavericks. Pris à deux, Anthony Edwards manquait d’une gâchette à ses côtés pour écarter le jeu et limiter les prises à deux.

DiVincenzo vient de signer sa meilleure saison en carrière, et il s’est emparé des différents records de franchise à New York. Il était le 4e shooteur le plus prolifique la saison passée, et l’un des plus adroits : 44%. Titulaire ou 6e homme, DiVincenzo pourrait jouer un rôle encore plus important que celui de Randle. A condition qu’il ne soit pas trop affecté par son départ de la Villanova Connection.