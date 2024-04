Auteur d’une saison régulière 2022/23 à 24.6 points de moyenne, All-Star pour la première fois en février, puis étincelant en playoffs (31.6 points par match) face aux Nuggets, Anthony Edwards a poursuivi sa montée en puissance durant l’été avec Team USA.

L’arrière des Wolves a été tout simplement le meilleur joueur américain de la Coupe du monde, avec 18.9 points et 4.6 rebonds de moyenne. Il est en pleine ascension alors qu’il vient seulement de fêter ses 22 ans. Le meilleur semble donc à venir.

« C’est un bon gars et les gens qui l’entourent le sont aussi », constate Tim Connelly, le président des Wolves, à The Athletic. « Il adore la ville, la franchise. Lui et Chris Finch ont un lien spécial. C’est aussi un bon coéquipier, ce qui n’est pas toujours le cas à notre époque, notamment à son âge. C’est une exception. Il encourage toute l’équipe et on est extrêmement chanceux de l’avoir avec nous. Je pense qu’il va faire une année monstrueuse. »

« Dans la meilleure forme physique de sa vie »

Minnesota n’a pas hésité à prolonger Anthony Edwards cet été avec un énorme contrat de cinq saisons et 260 millions de dollars, faisant de lui le nouveau patron d’un groupe où se trouvent tout de même Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert. Clairement, il a désormais les clés du camion.

« Son éthique de travail a été incroyable durant cette intersaison », poursuit le dirigeant. « Il est dans la meilleure forme physique de sa vie. Il est impatient de passer à l’étape suivante, avec les joueurs de notre équipe et de grandir avec eux. Il sent rapidement si les choses ne sont pas sincères, donc le défi qu’on lui a lancé, c’est de lui permettre de suivre sa voie, à sa manière. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 73 35 46.1 36.0 82.8 0.6 4.9 5.5 5.1 1.8 1.3 3.1 0.6 26.1 Total 296 34 44.6 35.4 78.9 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.