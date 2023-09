On continue de revenir sur les performances marquantes de la Coupe du monde 2023. Et après les highlights de Dennis Schröder et Shai Gilgeous-Alexander, place à ceux d’Anthony Edwards.

Alors que Steve Kerr voulait dans un premier temps l’utiliser comme sixième homme, l’arrière/ailier des Wolves s’est rapidement imposé comme son fer de lance offensif. Il a ainsi fini la compétition dans le meilleur cinq du tournoi, en tournant à 18.9 points à 48% de réussite, 4.6 rebonds, 2.8 passes et 1.1 interception de moyenne.

Plus à l’aise sur jeu ouvert, avec des espaces devant lui, comme face à la Lituanie (35 points en 29 minutes), Anthony Edwards a tout de même souvent réussi à faire parler sa puissance et ses appuis.

C’est en tout cas dans l’impact vers le cercle qu’il faisait le plus mal à ses adversaires, qui préféraient largement le voir dégainer derrière la ligne à 3-points, comme avec son 2/8 face à l’Allemagne en demi-finale…