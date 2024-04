Les Wolves placent leur destin dans les mains d’Anthony Edwards

Homme fort des Wolves, Tim Connelly ne le cache plus : le projet se construit autour d’Anthony Edwards.

Et à Las Vegas, lors de la conférence de presse pour officialiser l’énorme prolongation de contrat de l’arrière/ailier (entre 217 et 260 millions de dollars sur cinq ans, en fonction des bonus), le président des opérations basket du club, accompagné du coach Chris Finch et du (toujours) propriétaire Glen Taylor, a détaillé pourquoi il n’avait aucun doute au moment de confier les clés de la franchise à Anthony Edwards.

« Je suis dans l’univers NBA depuis longtemps, et l’état d’esprit, la qualité de la personne que tu es, c’est le reflet de beaucoup de gens présents dans cette salle, et pas seulement de toi », a ainsi expliqué Tim Connelly. « Tu as de supers soutiens et c’est un plaisir de te côtoyer. Ton meilleur basket est devant toi. »

Anthony Edwards a d’ailleurs expliqué que cette prolongation de contrat n’était pas du tout un aboutissement pour lui. Il s’agit simplement d’une étape sur la route du plus important : gagner.

Team USA pour franchir un nouveau cap ?

Et le All-Star assure qu’il va mettre les bouchées doubles pour y parvenir. Il explique notamment avoir accepté d’intégrer l’effectif de Team USA pour la Coupe du monde 2023 dans l’optique de passer un nouveau cap.

« Je pense que la chose la plus enthousiasmante (au sujet des Wolves), c’est que nous sommes jeunes », a-t-il également rappelé. « Nous allons nous améliorer. Et nous avons un grand entraîneur, un grand GM. Nous leur faisons confiance. Tant qu’ils nous font confiance, nous allons y arriver ».

Anthony Edwards a aussi rappelé que sa réussite dépendra forcément de celle de ses coéquipiers. Juste après avoir signé sa prolongation, dans une interview pour le site des Wolves, il avait d’ailleurs fixé quelques sympathiques (et fidèles à sa personnalité) objectifs pour Karl-Anthony Towns (« Être MVP »), Rudy Gobert (« Revenir au niveau d’un meilleur défenseur de l’année »), Jaden McDaniels (« Shooter à plus de 40% à 3-points et toujours être le meilleur défenseur de la ligue ») ou encore Mike Conley (« Rejouer comme un jeune »).

Surtout, il avait promis d’encore progresser.

« En faire encore un peu plus. Montrer au monde que j’ai beaucoup en réserve. Beaucoup plus de jeu poste bas, à mi-distance. Encore plus de défense. Être encore en meilleure forme et essayer d’avoir un impact sur le jeu de toutes les façons possibles », avait-il ainsi annoncé. Ça promet pour ses adversaires s’il remplit ses objectifs…

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.