Les Wolves construiront désormais autour d’Anthony Edwards

Sèchement éliminés par les Nuggets (1-4) d’entrée de playoffs, alors qu’ils avaient pour objectif de passer au moins un tour en récupérant Rudy Gobert l’été dernier, les Wolves vont maintenant devoir travailler en coulisses pour améliorer leur effectif et s’installer parmi les places fortes de la conférence Ouest.

À en écouter leur président, Tim Connelly, il semble d’ailleurs que Anthony Edwards est le nouveau visage de la franchise du Minnesota.

« Pratiquement toutes les décisions que nous allons prendre le seront en fonction d’Anthony », annonce l’ancien architecte de Denver. « Nous sommes chargés de développer celui qui est, je pense, le meilleur joueur de 21 ans (ou moins) de la planète. C’est un super garçon, qui en veut et qui est tellement compétitif, son éthique de travail est unique, hors du commun. Plus il grandit, plus nous voulons le voir gagner et être entouré de gagnants. »

Devenu All-Star pour la première fois de sa carrière cette année, au cœur d’une saison où il a tourné à 24.6 points, 5.8 rebonds, 4.4 passes et 1.6 interception de moyenne (à 46% au shoot, dont 37% à 3-points, et 76% aux lancers), Anthony Edwards a franchi un cap supplémentaire en playoffs, affichant 31.6 points, 5.2 passes, 5.0 rebonds, 2.0 contres et 1.8 interceptions de moyenne (à 48% au shoot, dont 35% à 3-points, et 85% aux lancers), en cinq rencontres face aux Nuggets. Malgré un premier match compliqué dans la série.

« Il a une qualité spéciale dont nous avons déjà parlé, c’est qu’il n’est pas effrayé par ces moments. C’est là que vous voyez de quoi sont faits les joueurs. Certains peuvent reculer, mais lui ne le fait pas », juge Chris Finch.

La hiérarchie évolue entre « KAT » et « Ant »

De quoi convaincre les dirigeants des Wolves d’offrir leur confiance à Anthony Edwards pour l’avenir, alors que Karl-Anthony Towns était jusqu’ici considéré comme le patron de la franchise. La hiérarchie a donc évolué et, à en croire « KAT », ce n’est pas un problème. À condition que les victoires ne se fassent pas rares…

« Je veux juste gagner et c’est comme ça depuis que je suis ici », assure le pivot All-Star, dont l’association avec Rudy Gobert n’a pas encore répondu aux attentes. « Je veux ramener cette organisation vers la victoire et être un gagnant. Tout le reste, je vous laisse spéculer et écrire dessus, car je suis simplement là pour gagner. »

On peut ainsi imaginer Minnesota repartir avec une base similaire la saison prochaine, mais avec Anthony Edwards au centre du projet. En espérant que les blessures laisseront tranquilles les hommes de Chris Finch, qui tâcheront de tirer le meilleur de leur trio Edwards — Towns — Gobert et de l’entourer avec des soldats de qualité.

« Il est fantastique, en tant qu’homme et en tant que joueur », ajoute en tout cas Tim Connelly à propos de son très jeune leader, « Ant-Man ». « Nous sommes chanceux de l’avoir parmi nous et ce serait un échec de ma part et de l’organisation de ne pas le voir continuer de progresser et être l’un des meilleurs joueurs de la ligue, ce vers quoi il commence déjà à se diriger. »

D’ailleurs, Tim Connelly explique également que les arrivées de Rudy Gobert, Kyle Anderson ou Mike Conley avaient pour but de permettre à Anthony Edwards de goûter un maximum aux playoffs.

« Trop souvent dans notre ligue, le développement coïncide avec la défaite, or nous sommes convaincus que la meilleure façon d’apprendre à gagner est de gagner tôt et de gagner souvent », a ainsi développé le dirigeant. « Mais c’est évidemment un défi de s’assurer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour s’assurer qu’il se développe, pas seulement individuellement, mais que l’équipe se développe également à un niveau que nous pensons pouvoir atteindre. Ce sera le défi de cette intersaison ».

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 Total 223 34 44.1 35.2 77.0 0.8 4.4 5.1 3.8 2.2 1.4 2.7 0.6 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.