Anthony Edwards prolonge à son tour pour le maximum !

Après avoir récemment changé de représentants, Anthony Edwards fait sauter la banque à Minnesota. Comme attendu, le joueur de 21 ans vient effectivement de prolonger pour cinq ans, à un montant qui pourrait atteindre, au maximum, 260 millions de dollars (s’il valide divers bonus lors des prochaines saisons) !

Nommé « designated player » des Wolves, qui ont donc pu le re-signer pour cinq ans et non quatre comme habituellement, à un an de la fin de son contrat rookie, « Ant » est désormais lié à la franchise qui l’a drafté jusqu’à l’été 2029. Une décision qui n’a rien de surprenante, car le néo-All-Star s’impose progressivement comme le patron de Minny, devant Karl-Anthony Towns.

Les derniers playoffs d’Anthony Edwards l’ont d’ailleurs prouvé, lui qui avait tourné à quasiment 32 points, 5 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 2 contres de moyenne face aux Nuggets…

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 Total 223 34 44.1 35.2 77.0 0.8 4.4 5.1 3.8 2.2 1.4 2.7 0.6 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.