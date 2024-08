Kobe Bryant aurait eu 46 ans aujourd’hui…

« Mamba Day ». C’est le nom donné par la ville de Los Angeles à la journée qui rend hommage à la carrière exceptionnelle de Kobe Bryant. Instaurée en 2016, elle a lieu tous les 24 août (24/8), au lendemain de l’anniversaire de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand joueur de l’histoire des Lakers, décédé le 26 janvier 2020 dans un accident d’hélicoptère en compagnie de huit autres personnes, dont sa fille Gianna.

Pour rendre hommage au « Black Mamba« , retour en chiffres sur une carrière d’exception, débutée en novembre 1996. Il avait tout juste 18 ans.

1 titre de MVP de la saison régulière. C’était en 2008 et cela peut sembler peu au regard d’une carrière longue de 20 ans.

2 titres de MVP des Finals remportés en 2009 puis en 2010.

3 médailles d’or décrochées avec Team USA. Une en 2007 au Championnat des Amériques, puis deux aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 puis en 2012 à Londres.

4 fois MVP du All-Star Game. Un record NBA qu’il partage avec Bob Pettit.

5 titres de champions NBA dont un « three peat » en 2000, 2001 et 2002 puis un « back-to-back » en 2009 et 2010. Dans l’histoire, ils ne sont que 26 joueurs à avoir remporté au moins autant de bagues au cours de leur carrière.

9 sélections dans la All-Defensive First Team. S’il a été sélectionné 12 fois en tout dans l’un des deux cinq, ses 9 sélections dans le meilleur cinq défensif représentent un record qu’il partage avec Michael Jordan, Gary Payton et Kevin Garnett. En 1999/00, il est d’ailleurs devenu le plus jeune joueur à recevoir cet honneur.

18 sélections d’affilée au All-Star Game

11 sélections dans la All-NBA First Team, c’est deux de moins que LeBron James qui détient le record absolu.

12 shoots à 3-pts inscrits dans un seul match. C’était le 7 janvier 2003, face à Seattle et c’est un record NBA qu’il a longtemps partagé avec Donyell Marshall, avant que Stephen Curry puis Klay Thompson ne s’en emparent.

15 sélections dans l’une des trois All-NBA Teams. S’il a été élu 11 fois dans la première, il a aussi été élu deux fois dans la seconde et deux fois dans la troisième, portant son total à 15. Deux de moins que LeBron James, qui a désormais le record absolu avec 18.

17 titres de joueurs du mois auxquels on pourrait également ajouter 33 de joueurs de la semaine bien que ni l’un ni l’autre ne soit des records.

18 sélections consécutives au All-Star Game et là en revanche, c’est un record à égalité avec LeBron James, tout comme ses 15 ASG démarrés dans le cinq majeur (une fois remplaçant et deux fois blessé). En revanche, il échoue à une petite sélection seulement du record total de Kareem Abdul-Jabbar, appelé 19 fois dans sa carrière à participer au match des étoiles.

18 et 158, c’est l’âge en années et en jours qu’avait Kobe Bryant lors de sa première titularisation et à ce jour, il est toujours le plus jeune titulaire de l’histoire.

18 et 169, 11 jours plus tard, il devenait également le plus jeune joueur à remporter le Slam Dunk Contest et là encore, le record tient toujours.

19 et 169, l’année suivante, il est devenu et reste toujours le plus jeune joueur à avoir démarré un All-Star Game.

25.0 sa moyenne de points par match en carrière, la 13e meilleure de l’histoire.

Neuf matches de suite à 40 points et plus en février 2003

20 années passées en NBA et surtout, 20 années passées aux Lakers. En 2016, aucun joueur dans l’histoire n’avait disputé autant de saisons dans une seule et même franchise. Dirk Nowitzki l’a depuis dépassé avec 21 saisons sous le maillot des Mavericks, et Udonis Haslem va l’égaler cette saison.

35.4 points par match, telle est la moyenne de Kobe Bryant lors de la saison 2005-2006 où il remportera d’ailleurs le premier de ses deux titres de meilleur marqueur de la ligue. Evidemment, il s’agit de sa meilleure marque en carrière et de la 9e de l’histoire.

40. Entre le 6 et le 23 février 2003, Kobe Bryant a réussi l’exploit d’enchaîner 9 matches de suite avec au moins 40 points au compteur ! À l’exception de Michael Jordan (9 fois également en 1986-87), seul Wilt Chamberlain avait fait mieux avec des séries de 14 matches lors de la saison 1961-62, puis de 10 matches en 1962-63. Sur cette période, Kobe Bryant avait tourné à 44 points de moyenne !

50 points (ou plus) sur un match, c’est déjà exceptionnel, mais sur 4 matches consécutifs, c’est carrément irréel. C’est pourtant ce qu’a réussi Kobe Bryant en mars 2007. Après ses 65 points contre Portland, il avait enchainé avec 50 contre Minnesota, puis 60 contre Memphis et enfin 50 contre les Hornets (soit 56.3 pts de moyenne !). Dans l’histoire, seul Wilt Chamberlain (à quatre reprises) a fait mieux.

60 points. C’est le record de points réalisé par un joueur pour son dernier match en carrière, et il est la propriété de Kobe Bryant depuis le 13 avril 2016. Dans une ambiance surréaliste, et après une médiocre saison, l’arrière des Lakers enflamme une dernière fois le Staples Center face à des joueurs du Jazz en vacances.

62. C’est le total de points inscrits par Kobe Bryant face à Dallas le 20 décembre 2005. L’exploit ? L’arrière des Lakers avait atteint ce total en seulement trois quarts-temps (33 minutes) ! À lui seul, il avait inscrit un point de plus que l’ensemble des Mavs ! Mais ce n’était rien comparé à ce qu’il allait réalisé ensuite un mois plus tard…

81. Le 22 janvier, Kobe réalise l’impensable. Face à Toronto, il devient le second joueur de l’histoire à inscrire plus de 80 points sur une rencontre. Avec son 28 sur 46 au shoot, il termine à 81 points, tout simplement la deuxième meilleure performance de l’histoire derrière les 100 points de Wilt Chamberlain.

Le recordman de points inscrits à Noël

122. C’est le nombre de fois où Kobe Bryant a inscrit 40 points ou plus durant sa carrière. Seuls Michael Jordan (173) et Wilt Chamberlain (271) ont fait mieux. À noter que sur ces 122 matches, il en a fini 27 avec au moins 50 points et 6 avec au moins 60.

395. C’est le nombre total de points inscrits par Kobe Bryant lors du « Christmas Day » et c’était un record pour ces rencontres disputées à Noël et emblématiques en NBA. LeBron James l’a dépassé en 2021 avec un cumul de 422 points.

1 346 matches de saison régulière joués soit le 15e total de l’histoire.

4 010 ballons perdus, seul le duo du Jazz, Karl Malone (4 524) et John Stockton (4 244), en a perdu plus.

4 499 shoots tentés en playoffs, c’est seulement deux de plus que Michael Jordan et ça fait donc de Kobe le dauphin « all time » de la catégorie, derrière LeBron James. Il est aussi le dauphin de LeBron James pour le plus grand nombre de shoots ratés avec 2 485.

5 640 points inscrits en playoffs, c’est la 4e meilleure marque derrière les habituels LeBron James (7 631 points), Michael Jordan (5 987) et Kareem Abdul-Jabbar (5 762). Rappelons que Kobe Bryant a pris part à 15 campagnes de playoffs.

8 378, le nombre de lancers-francs réussis par Kobe Bryant (sur 10 011 tentatives) soit le troisième meilleur total de l’histoire.

8 641 minutes, c’est le temps que Kobe Bryant a passé sur un parquet en playoffs et c’est le 4e meilleur total derrière LeBron James (11 035), Tim Duncan (9 370) et Kareem Abdul-Jabbar (8 851).

14 481. Forcément, pour marquer autant que Kobe Bryant l’a fait, il faut prendre beaucoup de tirs et dans le tas, il y en a qu’on rate. En l’occurrence pour le « Black Mamba », ce chiffre se porte à 14 481 ! Il est le joueur de l’histoire qui a raté le plus de shoots en carrière.

33 583. Kobe est le 4e meilleur marqueur de l’histoire derrière Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone et LeBron James. Ce dernier a dépassé Kobe le 25 janvier 2020, la veille du tragique accident d’hélicoptère.

48 637 minutes jouées, le 7e plus gros total de l’histoire.

Kobe Bryant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1996-97 LAL 71 16 41.7 37.5 81.9 0.7 1.2 1.9 1.3 1.4 0.7 1.6 0.3 7.6 1997-98 LAL 79 26 42.8 34.1 79.4 1.0 2.1 3.1 2.5 2.3 0.9 2.0 0.5 15.4 1998-99 LAL 50 38 46.5 26.7 83.9 1.1 4.2 5.3 3.8 3.1 1.4 3.1 1.0 19.9 1999-00 LAL 66 38 46.8 31.9 82.1 1.6 4.7 6.3 4.9 3.3 1.6 2.8 0.9 22.5 2000-01 LAL 68 41 46.4 30.5 85.3 1.5 4.3 5.9 5.0 3.3 1.7 3.2 0.6 28.5 2001-02 LAL 80 38 46.9 25.0 82.9 1.4 4.1 5.5 5.5 2.9 1.5 2.8 0.4 25.2 2002-03 LAL 82 42 45.1 38.3 84.3 1.3 5.6 6.9 5.9 2.7 2.2 3.5 0.8 30.0 2003-04 LAL 65 38 43.8 32.7 85.2 1.6 3.9 5.5 5.1 2.7 1.7 2.6 0.4 24.0 2004-05 LAL 66 41 43.3 33.9 81.6 1.4 4.5 5.9 6.0 2.6 1.3 4.1 0.8 27.6 2005-06 LAL 80 41 45.0 34.7 85.0 0.9 4.4 5.3 4.5 2.9 1.8 3.1 0.4 35.4 2006-07 LAL 77 41 46.3 34.4 86.8 1.0 4.7 5.7 5.4 2.7 1.4 3.3 0.5 31.6 2007-08 ★ LAL 82 39 45.9 36.1 84.0 1.2 5.2 6.3 5.4 2.8 1.8 3.1 0.5 28.3 2008-09 LAL 82 36 46.7 35.1 85.6 1.1 4.1 5.2 4.9 2.3 1.5 2.6 0.5 26.8 2009-10 LAL 73 39 45.6 32.9 81.1 1.1 4.3 5.4 5.0 2.6 1.6 3.2 0.3 27.0 2010-11 LAL 82 34 45.1 32.3 82.8 1.0 4.1 5.1 4.7 2.1 1.2 3.0 0.2 25.3 2011-12 LAL 58 39 43.0 30.3 84.5 1.1 4.3 5.4 4.6 1.8 1.2 3.5 0.3 27.9 2012-13 LAL 78 39 46.3 32.4 83.9 0.9 4.7 5.6 6.0 2.2 1.4 3.7 0.3 27.4 2013-14 LAL 6 30 42.5 18.8 85.7 0.3 4.0 4.3 6.3 1.5 1.2 5.7 0.2 13.8 2014-15 LAL 35 35 37.3 29.3 81.3 0.7 4.9 5.7 5.6 1.9 1.3 3.7 0.2 22.3 2015-16 LAL 66 28 35.8 28.5 82.6 0.6 3.1 3.7 2.8 1.7 0.9 2.0 0.2 17.6 Total 1346 36 44.7 32.9 83.7 1.1 4.1 5.2 4.7 2.5 1.4 3.0 0.5 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.