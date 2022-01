Dirk Nowitzki, ce sont les fans des Mavericks qui en parlent le mieux

Mardi, pendant la conférence de presse qui précédait le retrait de son maillot, Dirk Nowitzki avait eu besoin d’une pause pour ne pas succomber à l’émotion à propos d’une question sur les fans de Dallas et sur la ville.

« Depuis ma retraite, j’ai eu le temps de lire des lettres que les fans m’ont envoyées, d’échanger avec eux quand je sors en ville et beaucoup me remercient pour mes services, » avait-il raconté, la gorge serrée. « C’est une relation qui est vraiment spéciale, unique.«

N’importe quel « franchise player » nourrit une relation particulière avec ses fans, mais celle entre Dirk Nowitzki et Dallas est pourtant singulière. L’Allemand a en effet passé ses 21 saisons à Dallas, un record NBA. Sur la planète basket, quand vous pensez à Dallas, vous pensez forcément à Dirk Nowitzki. Mais pour les habitants de la ville, cette relation va beaucoup plus loin.

« C’est simple, Dirk c’est Dallas. Il représente toutes les valeurs de la ville, tout ce que Dallas représente, » nous disait Bradley, fan des Mavs depuis toujours. « De nos jours, les joueurs ne restent pas dans une franchise très longtemps. Le fait qu’il n’ait jamais demandé à partir même quand l’équipe n’était pas compétitive, il a toujours montré l’exemple en travaillant dur, en faisant preuve de persévérance. Il a vraiment été un exemple pour toute la ville. »

« Pour moi, Dirk c’est la famille »

« Tout le monde aime Dirk parce qu’il fait vraiment partie de notre communauté. Dallas l’adore » renchérit Andrew, venu au match de cette nuit avec son fils Andrew Jr, âgé de 25 ans. Pour ce dernier, les 21 saisons passées par Dirk Nowitzki dans le Texas signifient qu’il a quasiment toujours fait partie de sa vie, et c’est le cas pour de nombreux fans de la franchise. « Pour moi, Dirk c’est tout. Depuis que je suis assez âgé pour avoir des souvenirs liés au sport, tout ce que j’ai en tête c’est Dirk. »

Son père n’hésite d’ailleurs pas à amplifier les propos de son fils et compléter les propos d’autres fans des Mavs sur les valeurs que Dirk Nowitzki a véhiculées lors de toute sa carrière.

« Pour moi, Dirk c’est la famille, » nous dit-il au bord des larmes. « Si vous me parlez de basket, la première pensée qui me vient c’est Dirk. Quand je pense à lui, je pense à famille, barbecue, fun, les rassemblements avec mes amis, les matchs tard le soir. »

Pendant plus de vingt ans, Dirk Nowitzki s’est donc invité dans le quotidien des habitants de Dallas. Les thèmes et les valeurs de communauté, de famille, et de loyauté sont revenus en boucle chez les fans avec lesquels nous avons échangé.

« Il a été loyal envers la ville, envers les fans, et on lui a rendu la pareille, » résume T.J, qui habite dans la banlieue de Dallas. « C’est un mec en or, » décrit Andrew, avant d’aller encore plus loin : « Dans un sens, il a aidé dans l’éducation de mon fils. Loyauté, éthique de travail, respect, Dirk est un modèle pour tous. »

Dirk plus apprécié que les Cowboys ?

Il suffit pourtant de se balader en ville pour comprendre que les Mavs ne sont pas l’équipe numéro un en ville. Comme nous le disait notre chauffeur Uber le jour de notre arrivée : « Dallas is Cowboys territory ». Les Dallas Cowboys, l’équipe de NFL de la ville, est même surnommée « l’équipe de l’Amérique », alors vous imaginez bien que les Mavs ont du mal à rivaliser en terme de popularité. Mais est-ce que ça veut également dire que les légendes des Cowboys sont plus adulées, plus respectées que Dirk Nowitzki ?

« Il est surement la plus grosse icône sportive de l’histoire de Dallas… et de loin ! » nous répond Bradley. « Il est tout aussi respecté, si ce n’est pas plus, » confirme Andrew.

Selon les deux fans, la différence vient du fait que Dirk n’a jamais vraiment pu compter sur plusieurs All-Stars à ses côtés. Il a toujours porté les Mavs sur ses épaules.

« C’est clair que Dallas est plus une ville de Cowboys mais ce qui fait la différence, c’est que Dirk a porté l’équipe sur ses épaules, seul, et il a gagné seul. Il n’y a pas un seul Cowboy qui a fait ça. Même les plus grands Cowboys de l’histoire, ils avaient toujours plusieurs « pro ballers » avec eux. Même les Stars (l’équipe de NHL) avaient plusieurs All-Stars quand ils ont gagné leur titre en 1999. Dirk était vraiment le seul All Star chez les Mavs, » explique Bradley.

« Sans Dirk, on n’aurait jamais gagné le titre et c’est pour cette raison qu’il est, selon moi, au-dessus de tous les autres stars qui ont joué à Dallas et c’est aussi pour ça que la ville l’adore beaucoup plus que n’importe quel joueur des Cowboys, » ajoute Andrew.

L’amour et le respect que les fans ont pour Dirk Nowitzki est sincère, profond, et réciproque. « Je pense qu’il aime la ville et le fait qu’il se soit installé ici même après sa retraite sportive, ça en dit long, » finissait Bradley. « Et ça, ça vaut tout l’or du monde pour nous. »

Propos recueillis à Dallas.