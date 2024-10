Matt Ryan dans le viseur des Knicks ?

Puisque les Knicks n’ont que 12 joueurs dans leur effectif, et que la NBA interdit aux franchises d’avoir moins de 14 joueurs pendant plus de deux semaines, durant la saison régulière, New York doit remplir son « roster ».

Landry Shamet devait être le 13e membre de la troupe de Tom Thibodeau, mais il s’est blessé au pire moment…

Selon Shams Charania, la franchise de « Big Apple » aurait dans le viseur un autre shooteur, récemment libéré par les Pelicans. Il s’agit de Matt Ryan, qui tournait à 45.1% de réussite à 3-points l’an passé à New Orleans.

Âgé de 27 ans, l’ancien des Celtics, des Lakers et des Wolves est un profil intéressant pour compléter l’effectif, même si sa défense risque de donner des boutons à Tom Thibodeau. Mais en tant que 13e homme, ce n’est pas une signature très risquée, alors qu’on se souvient que Matt Ryan travaillait dans un cimetière avant d’intégrer la NBA…

L’EFFECTIF 2024/25 DES NEW YORK KNICKS

Meneurs : Jalen Brunson, Miles McBride, Cameron Payne, Tyler Kolek

Arrières/ailiers : OG Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart, Pacôme Dadiet

Intérieurs : Karl-Anthony Towns, Mitchell Robinson, Precious Achiuwa, Jericho Sims

Matt Ryan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BOS 1 5 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 2022-23 * All Teams 34 9 37.0 38.1 83.3 0.1 0.7 0.8 0.5 0.8 0.2 0.2 0.0 3.6 2022-23 * MIN 22 8 42.4 38.8 85.7 0.1 0.5 0.6 0.6 0.6 0.1 0.2 0.1 3.4 2022-23 * LAL 12 11 30.6 37.1 80.0 0.2 1.0 1.2 0.3 1.2 0.2 0.3 0.0 3.9 2023-24 NOP 28 14 43.4 45.1 92.9 0.2 1.2 1.4 0.6 1.1 0.2 0.7 0.0 5.4 Total 63 11 39.8 41.1 88.5 0.2 0.9 1.1 0.5 0.9 0.2 0.4 0.0 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.