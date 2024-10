Touché à l’épaule, Landry Shamet quitte les Knicks

Les Knicks avaient jusqu’à samedi pour trancher sur le cas Landry Shamet et la direction a décidé de le couper suite à sa luxation de l’épaule droite contractée face Charlotte mardi soir. L’arrière shooteur avait intégré le roster via une simple invitation au camp et son éviction ne coûtera donc que 15 000 dollars à la franchise new-yorkaise.

C’est un coup dur pour le joueur qui avait fait le nécessaire pour gagner la confiance de Tom Thibodeau et dont la présence ne faisait plus aucun doute après l’échange entre New York et Minnesota qui a vu partir Donte DiVincenzo chez les Wolves.

Trois places à prendre

Pour l’heure, New York ne compte que 12 contrats garantis et il lui faudra en avoir deux de plus sous 28 jours, selon le règlement de la NBA. La piste de vétérans comme Marcus Morris ou Lonnie Walker IV pourrait faire son chemin. Le second tour de Draft Ariel Hukporti, pourrait aussi passer d’un « two-way contract » à un contrat garanti. A noter que T.J. Warren et Chuma Okeke ont également été coupés.

Pour ce qui est de Landry Shamet, la durée de son indisponibilité n’est pas encore connue, puisque le joueur hésiterait encore à passer par la case opération. « Je ne connais pas toutes les détails », avait avoué Tom Thibodeau vendredi. « Je me base sur ce que j’ai. Il s’agit d’une épaule luxée. Il est encore en train de collecter des informations et on s’en tient à ça. Il s’attaque donc déjà à la rééducation. Et j’aime ça. Il a également besoin de plus d’informations ».