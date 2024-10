Que vont faire les Knicks avec Landry Shamet ?

Le diagnostic est tombé pour Landry Shamet, qui souffre d’une luxation de l’épaule, et qui est donc absent jusqu’à nouvel ordre. Touché sur un contact avec Moussa Diabaté, le shooteur s’est blessé au pire moment, alors qu’il ne disposait que d’un contrat de type « Exhibit-9 » mais qu’il devait récupérer la 13e place chez les Knicks…

Dans le rouge sur le plan financier, New York ne lâchera que 15 000 dollars si l’ancien des Clippers, des Suns, des Nets, des Sixers et des Wizards est coupé avant ce soir.

Sauf que les Knicks doivent encore signer deux joueurs pour atteindre la limite des 14 joueurs réclamés par la NBA. Désormais, New York a donc trois options avec Landry Shamet (1m93, 27 ans) :

– Le signer et le conserver comme 13e joueur de l’effectif jusqu’à son rétablissement

– Le couper et ne pas signer de joueur en remplacement, quitte à s’exposer à des pénalités, en attendant que Landry Shamet soit rétabli, pour pouvoir le signer lorsqu’il sera apte à jouer

– Le couper et signer un autre joueur, au minimum vétéran, pour compléter l’effectif

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 * All Teams 79 23 43.1 42.2 80.6 0.3 1.4 1.7 1.5 2.0 0.5 0.6 0.1 9.1 2018-19 * PHL 54 21 44.1 40.4 81.5 0.3 1.2 1.4 1.1 2.0 0.4 0.5 0.2 8.3 2018-19 * LAC 25 28 41.4 45.0 79.5 0.3 2.0 2.2 2.3 2.0 0.5 0.8 0.1 10.9 2019-20 LAC 53 27 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BRK 61 23 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHX 69 21 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHX 40 20 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 2023-24 WAS 46 16 43.1 33.8 82.6 0.4 1.0 1.4 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 7.1 Total 348 22 40.8 38.4 84.0 0.2 1.5 1.7 1.6 1.8 0.5 0.7 0.2 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.