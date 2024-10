Une blessure au pire des moments pour Landry Shamet

C’est en voulant arrêter Moussa Diabaté en contre-attaque que Landry Shamet s’est blessé, la nuit dernière. Immédiatement, le shooteur s’est tenu l’épaule droite avant de s’effondrer au sol…

Dans la foulée, il a quitté ses partenaires avec une serviette sur l’épaule, le visage toujours marqué.

Pour l’instant, les Knicks n’ont pas communiqué sur la blessure de l’ancien des Clippers, des Suns, des Nets, des Sixers et des Wizards, mais elle intervient au pire des moments pour l’arrière (1m93, 27 ans) puisqu’il n’a pas de contrat garanti chez les Knicks, et qu’il n’est que « invité » au « camp d’entraînement » de New York.

Alors qu’il devait récupérer la 13e place dans l’effectif des Knicks, Landry Shamet pourrait donc être purement et simplement libéré, son contrat « Exhibit-9 » ne lui assurant que 15 000 dollars en cas de blessure.

Dans tous les cas, la franchise de « Big Apple » doit signer deux joueurs supplémentaires avant le début de la saison régulière, Ariel Hukporti, Jacob Toppin, T.J. Warren, Chuma Okeke et Kevin McCullar Jr. étant les autres joueurs sur les rangs pour les récupérer.

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 * All Teams 79 23 43.1 42.2 80.6 0.3 1.4 1.7 1.5 2.0 0.5 0.6 0.1 9.1 2018-19 * PHL 54 21 44.1 40.4 81.5 0.3 1.2 1.4 1.1 2.0 0.4 0.5 0.2 8.3 2018-19 * LAC 25 28 41.4 45.0 79.5 0.3 2.0 2.2 2.3 2.0 0.5 0.8 0.1 10.9 2019-20 LAC 53 27 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BRK 61 23 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHX 69 21 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHX 40 20 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 2023-24 WAS 46 16 43.1 33.8 82.6 0.4 1.0 1.4 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 7.1 Total 348 22 40.8 38.4 84.0 0.2 1.5 1.7 1.6 1.8 0.5 0.7 0.2 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.