Première soirée compliquée pour Mikal Bridges

Les Knicks ont passé un sale moment à Boston, noyés par les shoots extérieurs des Celtics qui ont dignement fêté leur titre décroché en juin dernier. Et parmi les joueurs en souffrance, il y a notamment Mikal Bridges.

Sa présaison et son changement de geste au shoot ont inquiété, et le premier match de la saison régulière n’a pas rassuré dans ce domaine puisqu’il a commencé avec un 0/5 au shoot, dont quatre ratés à 3-pts ! Son premier panier est intervenu en début de seconde période. Ses premiers tirs n’étaient pas faciles, souvent contestés et seuls les deux derniers étaient relativement ouverts.

« Mikal Bridges se fiche de tout ça. On se moque du bruit qui l’entoure, qui entoure son shoot, on s’en fout », répond clairement Josh Hart après la défaite. « Il bosse tous les jours. Les débats sont stupides. Il tourne à presque 40% à 3-pts en carrière. Donc parler de ça, c’est n’importe quoi et on ne va pas en tenir compte. »

Toujours trop loin de Jayson Tatum

Surtout que le joueur peut toujours se consoler en se disant qu’il a tourné à 7/8 au shoot (2/3 derrière l’arc) en seconde mi-temps, finissant ainsi avec 16 points à 7/13 au shoot. « Le simple fait d’avoir marqué un panier, c’est comme si le couvercle s’était ouvert », assure-t-il d’ailleurs.

Néanmoins, la soirée de l’ancien des Suns n’a pas été difficile seulement en attaque. En défense aussi, il a souffert, beaucoup même. Chargé de s’occuper de Jayson Tatum, il s’est rapidement retrouvé pris dans les écrans, obligeant les Knicks à changer. Avec 37 points à 8/11 à 3-pts, le champion olympique s’est régalé. Puis, en confiance, il a inscrit quelques paniers sur la tête d’un Mikal Bridges dépassé.

« J’aurais clairement pu faire mieux. Ma performance en défense n’était pas bonne », concède le joueur de New York, qui termine avec un +/- de -33 ! « J’aurais pu être meilleur, surtout face à un joueur autant en rythme à 3-pts, j’aurais pu être plus proche de lui. Je dois faire mieux. C’est le premier match, je vais apprendre de cette rencontre et m’améliorer. »

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.7 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 Total 474 33 48.0 37.5 84.6 0.9 3.2 4.1 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.